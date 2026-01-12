알디원 "세븐틴과 같은 날 앨범, 빅뱅·엑소·BTS와 같이 활동해 영광"
|12일 서울 한남동 블루스퀘어에서 보이 그룹 '알파드라이브원' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 알파드라이브원 멤버 준서. 한남동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.12/
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 알파드라이브원이 쟁쟁한 선배들과 함께 활동하는 소감을 밝혔다.
알파드라이브원은 12일 서울 용산 블루스퀘어에서 미니 1집 '유포리아(EUPHORIA)' 쇼케이스를 열고 "존경하는 선배님들과 같은 시기에 활동할 수 있어서 영광이다"라고 했다.
알파드라이브원은 지난해 9월 종영한 Mnet 서바이벌 '보이즈2플래닛'으로 탄생한 팀으로, 리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현 8인으로 구성됐다.
알파드라이브원이 생각하는 '정상'에 대해서도 궁금증이 생긴다. 리오는 "저희 색깔로 한 시대에 영광을 남길 수 있다면 좋겠다. 값진 여정을 하기 위해 여덟 멤버가 모인 것 같다"고 했고, 건우는 "대중에게는 '믿고 볼 수 있는 팀'이라는 인식을 심어 드리고 싶다. 팬들에게는 '자랑스러운 아티스트'가 되는 것이다. 그게 제가 생각하는 정상이다"고 답했다.
아르노는 "저희에게 정상은 '무한함'을 의미한다. 전세계 많은 분께 즐거움과 긍정적인 영향력을 줄 수 있는 아티스트가 되고 싶다. 이 목표를 위해 한계 없이 달리며 올라가겠다"며 각오를 다졌다.
쟁쟁한 K팝 선배 그룹들과 같이 활동하게 된 소감도 밝혔다. 세븐틴 도겸X승관과 같은 날 컴백하는가 하면, 엑소, 방탄소년단, 빅뱅 등도 컴백을 앞두고 있다. 준서는 "존경하는 선배님들과 같은 시기에 활동할 수 있어서 영광이다. K팝 선배님들과 좋은 곡들로 활동할 수 있어서 기쁘다. '멋진 후배가 있다'고 말할 수 있도록 열심히 활동하겠다"고 말했다.
알파드라이브원의 미니 1집 '유포리아'는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
