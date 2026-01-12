알디원 "팀명 처음 들었을 때? 의미 좋았다…이름처럼 열심히 질주할 것"

최종수정 2026-01-12 17:22

12일 서울 한남동 블루스퀘어에서 보이 그룹 '알파드라이브원' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 알파드라이브원 멤버 건우. 한남동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.12/

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 알파드라이브원이 팀명을 처음 들었을 때를 회상했다.

알파드라이브원은 12일 서울 용산 블루스퀘어에서 미니 1집 '유포리아(EUPHORIA)' 쇼케이스를 열고 "팀명 처음 들었을 때 뜻이 좋았다"라고 했다.

알파드라이브원은 지난해 9월 종영한 Mnet 서바이벌 '보이즈2플래닛'으로 탄생한 팀으로, 리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현 8인으로 구성됐다.

팀명은 '최고를 향한 목표(ALPHA)', '멈추지 않는 열정과 추진력(DRIVE)', '하나로 뭉친 팀(ONE)'을 뜻하며, 무대 위에서 'K팝 카타르시스'를 선사하겠다는 강렬한 포부를 담고 있다.

그룹명을 처음 들었을 때를 떠올렸다. 건우는 "최고를 향해 원팀이 되자는 뜻이 좋았다. 멋있는 이름을 가진 팀인 만큼, 정상에 가는 팀이 되자고 했다"고 했고, 준서는 "말 그대로 최고를 향해 달려가자는 뜻으로 정해졌는데, 열심히 질주해야 된다고 생각한다. 팀명이 더 빛날 수 있게 활동하겠다"고 고백했다.

그러면서 알파드라이브원 팀명에 걸맞는 목표를 전했다. 리오는 "이렇게 멋진 친구들과 함께 데뷔로 한 해를 시작할 수 있어 기쁘다. 최고를 보여드리기 위해 하루도 빠짐없이 준비했다. 많은 기대 부탁 드린다"고 했고, 준서는 "알디원이 K팝 질주의 아이콘으로 불렸으면 좋겠다. 이름에 걸맞게 끊임없이 질주하고 싶다"고 밝혔다.

아르노는 "우리 그룹이 K팝의 상징이 되고 싶다. K팝 퍼포먼스를 통해 전세계 무대를 누비는 선배들을 보며 무대를 꿈꿨다. 우리도 역사를 이루고 싶다"고 전했다.

안신은 "K팝의 시동을 걸고 싶다. 8명의 기세를 하나로 모아 '무한질주'하는 원팀의 파워를 보여드릴 것"이라고 자신했다


상원은 "K팝의 기준이 되고 싶다. 기준이라는 것은 최고라는 뜻도 내포한다고 생각한다"고 했고, 상현은 "K팝의 새로운 길을 개척하고 싶다"고 밝혔다. 건우 또한 "K팝에 신드롬을 일으키고 싶다. 많은 분에게 행복을 드릴 것"이라고 고백했다.

알파드라이브원의 미니 1집 '유포리아'는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

