[SC이슈] “그만하라 했는데도” ‘피식쇼’ 김민수, 또 선 넘은 유머 논란

[스포츠조선 조민정 기자] 유튜브 채널 '피식대학'이 또다시 '선 넘는 유머' 논란에 휘말렸다. 이번에는 콘텐츠 기획이 아닌 출연진의 발언 자체가 도마 위에 올랐다.
논란의 발단은 지난 11일 공개된 '피식쇼' 최신 영상이다. 이날 방송에는 '나폴리 맛피아'로 알려진 권성준 셰프가 게스트로 출연해 넷플릭스 예능 '흑백요리사' 비하인드와 요리 이야기를 나눴다. 문제는 대화 흐름과 무관하게 튀어나온 개그맨 김민수의 돌발 발언이었다.
김민수는 토크 도중 갑작스럽게 "아기맹수 아느냐"고 질문하며 분위기를 급격히 흐트러뜨렸다. 이는 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'를 통해 '아기맹수'라는 별명으로 주목받은 김시현 셰프를 언급한 것이었다. 권성준 셰프는 "알기는 하지만 개인적으로 아는 사이는 아니다"라며 당황한 반응을 보였다.
그러나 김민수의 질문은 여기서 멈추지 않았다. "전화번호는 아느냐"는 질문까지 이어지며 게스트를 난처하게 만들었고, 반말과 가벼운 말투로 김시현 셰프를 반복적으로 언급했다. 이를 지켜보던 이용주와 정재형 역시 "왜 갑자기 그런 이야기를 하느냐"며 제지했지만, 김민수는 오히려 발언의 수위를 높였다.
김시현 셰프가 2000년생으로 나이 차이가 크다는 설명이 나오자, 김민수는 "그래서 뭐가 문제냐"며 "나는 큰 맹수, 어른 맹수다. 언젠가 데이트 신청하고 싶다"는 발언까지 덧붙였다. 출연진의 제지에도 불구하고 관련 농담을 밀어붙였고, 김시현 셰프의 이름을 자신의 이름과 엮는 말장난식 표현까지 이어졌다.
영상 공개 이후 시청자 반응은 싸늘했다. 댓글과 커뮤니티에는 "그만하라는 신호를 다 줬는데도 멈추지 않았다", "게스트가 분명히 불편해 보였다", "이건 웃음이 아니라 무례", "제작진이 편집에서 걸렀어야 했다"는 비판이 쏟아졌다. 웃자고 하는 예능일지라도, 당사자에 대한 최소한의 배려는 필요하다는 지적이 잇따랐다.
'피식대학'을 둘러싼 논란은 이번이 처음이 아니다. 과거 경북 영양군을 희화화한 콘텐츠로 지역 비하 논란을 겪었고 아이브 장원영 관련 성희롱 논란까지 이어지며 구독자 약 30만 명이 이탈했다. 이후 영양군 홍보대사 활동과 공익 콘텐츠 제작 등 이미지 회복에 나섰지만 한때 300만 명을 돌파했던 구독자 수는 아직 완전히 회복되지 않은 상태다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com