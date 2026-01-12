류진, 자식농사 대성공...'아어가' 子 찬형, 대학교 합격 "너무 대견해" ('가장(멋진)류진')

기사입력 2026-01-12 20:20


[스포츠조선 정안지 기자] 류진의 첫째 아들이 대학교에 합격했다.

12일 유튜브 채널 '가장(멋진)류진 petiteRyujin'에는 "2026년 류진 가족 중대발표 (대학합격, 실버버튼)"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 류진은 연말을 맞아 아내와 두 아들 찬형, 찬호 군과 가족 식사를 하기 위해 모였다.

이때 류진은 둘째 아들 찬호 군에게 다가가 진한 스킨십을 한 뒤,"카메라 없을 때 하면 되게 싫어한다. 카메라 때문에 참고 있는 거다. 아빠가 그걸 이용하는 거다"며 승자의 미소를 지었다.

잠시 후 가족은 식사 장소에 도착, 찬호 군은 앉자마자 먹방을 시작했다. 그러나 다음 날 촬영이 있는 류진은 "먹으면 안 될 것 같은데"라면서 아쉬움 가득한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.


그때 류진은 "찬형아, 식사한 이유 중에 가장 큰 이유가 뭔지 아냐. 크리스마스 뭐 그런 것도 있긴 하지만 고3이었지 않나. 지금 결실을 맺었지 않나. 그거 너무 대견하다"며 대학교에 합격한 찬형 군을 축하했다.

제작진은 "대학이 중요하지 않은 시대다"라면서 찬형 군의 대학 진학 이유에 대해 물었고, 찬형 군은 "목표가 되면 안 되고, 더 나아가는 데에 도구가 돼야 한다고 생각한다"고 말해 눈길을 끌었다.

이어 제작진은 "찬호는 목표로 하는 게 있냐"고 물었고, 류진의 아내는 "찬호는 찬형이에 비해서 본인이 하고 싶은 것에 대한 확신이 좀 뚜렷하거나 명확하지는 않은 것 같다"고 했다. 이에 찬형 군이 "생각이 없다"고 하자, 찬호 군은 "형이랑 똑같다"며 티격태격해 웃음을 안겼다.


또한 제작진은 "형님도 축하할 일이 있지 않냐"면서 10만 구독자 달성을 축하하며 실버 버튼을 건넸다. 이에 류진은 "우리 가족들이 다 도와줬기 때문에 할 수 있었던 거다. 그러니까 앞으로 더 적극적으로 좀"이라고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

