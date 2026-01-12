류진, 자식농사 대성공...'아어가' 子 찬형, 대학교 합격 "너무 대견해" ('가장(멋진)류진')

|
|
|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자] 류진의 첫째 아들이 대학교에 합격했다.
이때 류진은 둘째 아들 찬호 군에게 다가가 진한 스킨십을 한 뒤,"카메라 없을 때 하면 되게 싫어한다. 카메라 때문에 참고 있는 거다. 아빠가 그걸 이용하는 거다"며 승자의 미소를 지었다.
|
제작진은 "대학이 중요하지 않은 시대다"라면서 찬형 군의 대학 진학 이유에 대해 물었고, 찬형 군은 "목표가 되면 안 되고, 더 나아가는 데에 도구가 돼야 한다고 생각한다"고 말해 눈길을 끌었다.
이어 제작진은 "찬호는 목표로 하는 게 있냐"고 물었고, 류진의 아내는 "찬호는 찬형이에 비해서 본인이 하고 싶은 것에 대한 확신이 좀 뚜렷하거나 명확하지는 않은 것 같다"고 했다. 이에 찬형 군이 "생각이 없다"고 하자, 찬호 군은 "형이랑 똑같다"며 티격태격해 웃음을 안겼다.
또한 제작진은 "형님도 축하할 일이 있지 않냐"면서 10만 구독자 달성을 축하하며 실버 버튼을 건넸다. 이에 류진은 "우리 가족들이 다 도와줬기 때문에 할 수 있었던 거다. 그러니까 앞으로 더 적극적으로 좀"이라고 해 웃음을 안겼다.
