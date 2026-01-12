지상렬, '16세 연하' ♥신보람과 결혼 경사 코앞 "어머니도 만나" ('짠한형')
[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 지상렬이 신보람과의 결혼에 대한 긍정적인 뉘앙스를 풍겼다.
12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 개그맨 최양락, 이봉원, 지상렬, 염경환이 출연했다.
신동엽은 '살림남2'을 통해 16세 연하 쇼호스트 신보람과 공개 열애를 시작한 지상렬을 축하했다. 최양락은 "내가 사실 분장실에서 '그거 또 낚시냐? 방송용이냐' 물었더니 그렇지 않다는 식으로 말하더라"라고 말했고 이봉원은 "내년에는 좋은 소식 나오겠다"고 기대했다.
이에 염경환은 "제가 다리를 놨다. 16살 차이 나는데 저랑 친동생 같은 쇼호스트다. 상렬이가 '살림남2'를 찍지 않냐. 내가 찍는 홈쇼핑을 체험하러 온 거다. 촬영하러 왔는데 우연인 듯 소개를 해줬는데 서로 호감이 맞은 것"이라고 비화를 밝혔다.
지상렬은 "제가 낯가림이 심해가지고 처음에는 '염경환이랑 같이 일하시는 쇼호스트구나' 여기까지만 생각했는데 거기서 서로 호감이 생길 줄 몰랐다. 그 이후에 다시 만났을 때 마음의 온도가 살짝 데워졌다"고 솔직히 밝혔다.
지상렬의 공개 열애에 신동엽은 "가슴이 몽글몽글하다. 상렬이가 좋은 감정으로 만나는 사람이 있는 걸 단 한번도 못 봤다"고 행복해했고 지상렬은 "이번에는 마음의 방이 좀 다르다. 슬쩍 노크를 해서 문을 열었더니 그분이 어떤 방인지 살짝 스케치가 됐다"고 너스레를 떨었다.
신동엽은 "이런 얘기 섣부르겠지만 빨리 내년에 좋은 결실을 맺었으면 좋겠다. 옆에서 지켜봤을 때 그럴 확률이 있냐"고 물었고 염경환은 "내가 볼 때는 이번에는 좀"이라고 긍정적인 뉘앙스를 풍겼다. 최양락 역시 "나도 처음 들었다. 이번에는 느낌 있다더라"라고 기대했다.
신동엽은 "보람 씨 가족 분들한테 인사했냐"고 물었고 지상렬은 "정식으로 뵌 적은 없고 어머님이 가게를 하셔서 어머님을 우연히 뵀다. 정식적으로 인사를 드린 거 아니다. 삼계탕집을 하시는데 맛집이다. 그 정도. 부모님의 마음의 온도는 잘 모르겠다"고 조심스럽게 말했다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.