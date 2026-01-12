염경환, 1년 순수익만 50억 "세금이 23억, 움직이는 국세청" ('짠한형')
[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 염경환의 어마어마한 매출이 공개됐다.
12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 개그맨 최양락, 이봉원, 지상렬, 염경환이 출연했다.
SBS 출신인 신동엽, 염경환, 지상렬은 최양락과 이봉원 앞에서 나이를 정리했다. 염경환은 "(신동엽과) 나이가 같은 나이고 한참 선배다. 그 다음 제가 2기고 얘(지상렬)가 5기다. 까마득하다"고 밝혔다.
신동엽은 "우리 좀 지나서 '무슨 선배야' 했다. 상렬이 잘나가고 하니까 '우리 같이 친구하자' 했는데 경환이는 만날 기회가 없어서 애매했는데 홈쇼핑으로 잘나가는 거 보고 친구하자 했다"고 농담했고 지상렬은 "엄청나다. 이번 연도에도 50억 찍었다. 순수익만 50억. 세금만 23억"이라고 염경환의 수익을 밝혀 놀라움을 자아냈다.
지상렬은 "우리 염경환이가 움직이는 국세청이다. 이런 사람들 때문에 우리가 먹고 사는 것"이라고 친구 염경환을 치켜세웠다.
쇼호스트로 전성기를 누리고 있는 염경환은 홈쇼핑 톤으로 이봉원, 최양락을 소개했다. 이에 감탄한 최양략은 "오늘도 (홈쇼핑) 3개하고 왔다더라"라고 말했고 신동엽 역시 "옛날의 경환이가 아니다"라고 놀랐다.
