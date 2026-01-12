'뉴진스 퇴출' 된 다니엘, 눈물 터졌다..어도어 400억대 소송 언급 "상황 정리 중"

[스포츠조선 정유나 기자] 최근 소속사 어도어로부터 전속계약 해지를 통보받고 어도어와 손해배상 소송을 벌이고 있는 걸그룹 뉴진스 출신 다니엘이 SNS 라이브 방송으로 입장을 밝혔다.

다니엘은 12일 새롭게 만든 SNS 계정을 통해 뉴진스 퇴출 이후 첫 라이브 방송을 진행했다. 다니엘이 전속계약 해지 이후 직접 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

다니엘은 라방 시작과 동시에 '버니즈'(뉴진스 팬덤)에게 인사를 건네며 눈물을 보였다.

그는 팬들을 향해 "버니즈는 그 자리에 그대로 있었다. 그 따뜻함은 정말 오래 남는다"며 "지난 시간 동안 많이 배우고 많이 지켜야 했다. 가족을 바라보는 마음도, 세상을 바라보는 시선도 조금 달라졌다"고 담담히 털어놨다.

다니엘은 팬들을 언급하며 울컥한 모습을 보였다. 그는 "버니즈를 생각하면 가장 먼저 떠오르는 건 눈빛이다. 무대 위에서 마주했던 순간들"이라며 "음악이 멈춰도 마음은 계속 이어져 있었던 그 느낌이 있다. 그 기억들은 지금도 조용히 저를 지켜주고 있다"며 눈물을 보였다. 이어 "낯선 하늘 아래에서 저 자신을 다시 만났고, 버니즈를 위한 이야기들도 마음속에 남겨 두었다"며 "아직 전하지는 못했지만 언젠가는 전할 수 있을 거라 생각한다"고 전했다.


이날 다니엘은 자신을 둘러싼 법적 분쟁 상황도 직접 언급했다. 그는 "한 가지는 꼭 전하고 싶다"며 "지금 많은 상황들이 아직 정리 중인 과정에 있다. 때가 되면 소송과 여러분이 궁금해하는 것들에 관한 상황을 업데이트하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "이것만은 분명하게 말할 수 있다. 제 마음 한편에는 항상 뉴진스가 있다"고 강조했다.

또한 다니엘은 멤버들과 팬을 향한 변함없는 마음을 드러냈다. 그는 "조금 다른 자리에 멤버들이 있어도 같은 마음으로 하나의 버니즈가 되어 있다. 버니즈, 이건 끝이 아니다. 앞으로의 날들, 음악이든 침묵이든 작은 순간들이든 진실하고 아름답게 나누고 싶다"며 "버니즈가 저한테 주었던 그 마음을 천천히 제가 아는 방식으로 돌려주고 싶다. 여러분들의 날들은 앞으로의 하루하루들은 부드럽고 건강하고, 그리고 빛으로 가득 채워지길 바란다. 항상 고맙다"라고 말했다.

앞서 어도어와 전속계약을 둘러싼 분쟁을 벌여오던 다니엘은 전속계약 유효 확인 소송 패소 이후 소속사로 복귀하겠다는 의사를 밝혔으나, 어도어는 지난달 그에게 전속계약 해지를 통보했다. 또한 어도어는 다니엘과 그의 가족, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 430억원대 손해배상 청구 소송을 제기한 상태다.

