이봉원, '유방암 투병' ♥박미선 근황 전해…"치료 끝났다→약 먹으면서 추이 지켜보는 中"(짠한형)

기사입력 2026-01-12 22:11


[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 이봉원이 아내 박미선의 건강 근황을 직접 언급했다.

이봉원은 12일 공개된 신동엽의 유튜브 채널 '짠한형'의 '따따블로?웃긴 아재들이 귀환 최양락 이봉원 지상렬 염경환'라는 제목의 영상에 출연했다.

술자리 대화 도중 박미선의 컨디션을 묻는 질문에 이봉원은 "치료가 다 끝났고, 이제 약 먹으면서 추이를 지켜보는 거지"라고 말했다. 이어 "(최근) 일본에 가족 여행도 다녀왔다"고 말하며 일상 회복에 힘을 싣는 분위기를 전했다.


또 이봉원은 "요즘 의학이 워낙 발전돼서"라며 치료 과정에서 느낀 소회도 덧붙였다. 다만 구체적인 치료 내용에 대해서는 말을 아끼며 "본인이 제일 힘든 거"라는 표현으로 가족의 마음을 전하기도 했다. 이에 최양락은 "네가 하도 속을 썩여서 그렇다"고 눙치기도 했다.

한편 박미선은 항암치료를 받으면 삭발하는 모습까지 유튜브 채널을 통해 공개해 화제를 모으기도 했다. 또 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에 출연해서는 한층 건강해진 모습으로 등장해 팬들을 안심시켰다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



