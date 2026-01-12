고준희 독립준비→한남동 UN빌리지 198억家 보곤 '헉'…"혼자 있기엔 너무 과분하기 커" 애써 외면(고준희GO)

성수동 주상복합 아파트에서 부모님과 함께 살고 있는 것으로 알려진 고준희는 12일 공개한 자신의 유튜브 채널 '고준희GO'의 '한남동·서래마을 느좋 동네?에서 만난 복층 테라스 미친 집 고준희GO 돌아온 EP.15'라는 제목의 영상에서 독립을 위해 한남동과 서래마을을 돌며 복층·테라스 매물을 직접 보고 반하는 모습을 보였다.
영상에서 고준희는 "저번에는 내가 집 위주로 봤다면 오늘은 진짜 살집으로 내부를 꼼꼼하게 봐 볼 예정"이라며 투어 목적을 못 박았다. 집을 볼 때 가장 중요한 포인트로는 "나는 뷰, 뷰를 좀 그래도 보는 편"이라며, "집 안에 구조, 지금 사는 집이랑은 달랐으면 좋겠어. 지금 사는 집에 너무 오래 살아가지고"라고 덧붙였다.
첫 번째 매물은 한남동 복층. 고준희는 "복층은 한 번도 안 살아보고 보지도 못했다"며 기대감을 드러냈다. 집에 들어서자마자 "수납이 진짜 많다", "새집이네", "오 자동문이다" 같은 반응이 이어졌다. 거실을 보며 "거실이 그렇게 클 필요가 없어요"라며 "혼자 살면 소파를 안 놓을 거 같아"라며 TV 대신 "빔을 지금 하고 싶어"라는 구상도 꺼냈다.
2층에서는 실내 '불멍' 공간을 보자 "우와 불멍을 불멍할 수 있어"라며 감탄했고, "집 안에 이런 게 있어 가지고 되게 좋다. 이건 아파트 절대 할 수 없지"라고 했다. 사우나 시설로 보이는 공간에는 "드라마에서만 봤어. 사우나 있는 것"이라고 말했다. 하지만 "분양가가 18억"이라는 설명을 듣고 "진짜 비싸다"고 혀를 내둘렀다.
두 번째는 한남동 UN빌리지 내 매물이었다. 테라스에서"여기는 뷰가 일단 끝났어"라고 말한 고준희는 "뷰가 아니고 정원이 끝냈다. 여기는 너무 좋아"라고 흡족해했고 집 내부 온천 콘셉트 공간을 보곤 "와 온천에 온 거 같아요"라고 말하기도 했다. 영상 속 설명에 따르면 전용면적은 약 82.8평, 복층 구조이며 테라스 정원 서비스 면적은 40평 이상으로 소개됐다. 규모가 커질수록 고민도 커졌다. 고준희는 "혼자 있으려고 하기엔 너무 과분하고 너무 크다. 그리고 복층은 무리인 거 같아"라고 정리했다. 매매가 설명을 들을 땐 "198억?"이라고 되물으며 놀라기도 했다.
마지막 세 번째는 서래마을. 고준희는 "서래마을 맛집이 많더라고… 강남이랑도 가깝고… 동네가 좀 조용"이라고 인상을 먼저 말했다. 집에 들어서자마자 "되게 좋다. 되게 이쁘다"를 반복했고, 메인 주방과 보조 주방이 분리된 구조를 보며 "지저분하니까… 닫아놓으면 되게 깔끔하다"는 반응도 나왔다.
욕실에서는 감탄이 더 커졌다. 고준희는 욕조를 보자 "드라마에 나오는 욕조 아니야 이거? 호텔 같은데"라고 했고, "호텔 스위트로 온 거 같지 않아"라며 공간 분위기를 강조했다. 창문을 열며 "조용하다. 진짜"라고 말하는 장면도 등장한다. 이 집은 "원벽이 없어요. 다 가벽이에요. 얼마든지 구조 변경 할 수" 있다는 설명이 소개됐고, 매매가는 "55억"으로 언급됐다. 관리비에 대해서도 "80에서 100만 원 정도"라는 설명이 덧붙었다.
투어를 마친 고준희의 결론은 '기준이 더 선명해졌는데, 선택지는 더 넓어졌다'였다. 그는 "강남 말고는 생각을 안 했는데… 생각지도 못한 동네까지 생각을 하게 됐다"며 "어디에 살아야 될지… 이사가야 될지 고민이 많네요"라고 털어놨다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com