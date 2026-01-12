지상렬, 신보람과 '썸' 진짜였다…절친 염경환도 "16살차 쇼호스트, 이번에는 가능성↑"(짠한형)

기사입력 2026-01-13 06:05


지상렬, 신보람과 '썸' 진짜였다…절친 염경환도 "16살차 쇼호스트, 이…

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 지상렬이 이번에는 '찐'연애로 발전할까.

지상렬은 12일 공개된 신동엽의 유튜브 채널 '짠한형'의 '따따블로?웃긴 아재들이 귀환 최양락 이봉원 지상렬 염경환'라는 제목의 영상에 출연했다.

그는 함께 출연한 이들이 "이번엔 느낌 있다", "내년에 좋은 결실 보겠다"며 축하 몰이를 시작했고, 지상렬은 웃으면서도 부인하지 않는 태도로 관심을 모았다.


지상렬, 신보람과 '썸' 진짜였다…절친 염경환도 "16살차 쇼호스트, 이…

지상렬, 신보람과 '썸' 진짜였다…절친 염경환도 "16살차 쇼호스트, 이…
특히 동료들은 지상렬이 호감을 갖고 있는 상대에 대해 "16살 차이"라고 구체적인 설명을 덧붙였고, 직업도 "쇼호스트"라고 공개했다. 이어 분위기가 무르익자, 모두가 한목소리로 이름을 외치는 장면까지 나왔다. "하나 둘 셋… 신보람!"이라는 외침에 스튜디오는 웃음바다가 됐다.

지상렬은 쏟아지는 질문에 연신 손사래를 치면서도 "왜 이렇게 몰아가냐"며 쑥스러운 반응을 보였다. 하지만 주변의 '축하 모드'는 멈추지 않았다. "이번에는 진짜 느낌이 다르다", "이제 결혼 얘기 나올 때 됐다"는 말까지 이어지며 자연스럽게 '연애 토크'가 이날 방송의 한 축을 이뤘다.

물론 당사자의 공식적인 인정은 없었다. 다만 지상렬이 농담으로 넘기면서도 끝내 부정하지 않는 태도를 보이자, 출연진들은 "이 정도면 거의 공개 아니냐"는 말로 분위기를 정리했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 강성연, 깜짝 열애 고백 "외롭고 고독한 싱글맘 아냐, 너무 행복해"

2.

정준호, 카메라 감독에 항아리 던진 사고 해명 "이마에서 피가..결국 병원行"

3.

이국주, 일자리 잃고 눈물의 고백…"실패가 도대체 몇 개야" ('이국주')

4.

"故 안성기, 음식물에 기도 폐쇄…암 환자여도 흔한 일 아냐" 법의학자 분석

5.

'LA댁' 박은지, 코 성형 후 들창코 됐다 "멀쩡했는데 괜히 건드려" 후회

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 강성연, 깜짝 열애 고백 "외롭고 고독한 싱글맘 아냐, 너무 행복해"

2.

정준호, 카메라 감독에 항아리 던진 사고 해명 "이마에서 피가..결국 병원行"

3.

이국주, 일자리 잃고 눈물의 고백…"실패가 도대체 몇 개야" ('이국주')

4.

"故 안성기, 음식물에 기도 폐쇄…암 환자여도 흔한 일 아냐" 법의학자 분석

5.

'LA댁' 박은지, 코 성형 후 들창코 됐다 "멀쩡했는데 괜히 건드려" 후회

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '대충격 오피셜' 레알 마드리드, 사비 알론소 즉각 경질

2.

PO를 그렇게 달구더니 "재미 못 느낀다" 선언?…'16승 복덩이' 휴스턴行 이유 밝혀졌다

3.

한국 대망신도 이런 망신이 없다, 중국 축구가 무시하네..."그렇게 강하지 않아, 한 수 뒤떨어져" 충격 평가

4.

미쳤다! 또 한 명의 '대한민국 윙어' 英 무대 입성→이번엔 프레스턴이다…"인내가 결실 맺기 시작"

5.

[오피셜]"내가 대체자? 아니야!" 전부 거짓말이었나...알론소 전격 경질→새 감독 아르벨로아 선임 완료, "1군 맡을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.