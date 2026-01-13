[공식] 강지영, '프리 선언' 후 1년 만에 전한 기쁜 소식 "이영자→오상진 한솥밥"

기사입력 2026-01-13 09:10


[공식] 강지영, '프리 선언' 후 1년 만에 전한 기쁜 소식 "이영자→…

[스포츠조선 조지영 기자] 아나운서 출신 방송인 강지영이 티엔엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.

13일 티엔엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 "방송인으로서 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라며, "앞으로 보여줄 행보에 많은 관심과 응원을 부탁드린다"라며 기대를 당부했다.

지난 2011년 MBC '우리들의 일밤-신입사원'으로 얼굴을 알린 그는 같은 해 JTBC 특채 아나운서로 입사했다. 이후 '정치부 회의', '썰전 라이브' 시사 프로그램부터 '차이나는 클라스', '극한투어'와 같은 교양·예능까지 섭렵하며 탄탄한 커리어를 쌓았다. 특히 JTBC '뉴스룸' 주말 단독 앵커 시절에는 진솔한 인터뷰를 통해 특유의 존재감을 각인시켰다.

2025년 4월 프리랜서 선언 이후 공개된 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데스룸'에서는 대중에게 또 다른 강렬한 인상을 남겼다. 그의 날카로운 판단력과 따뜻한 인간미는 많은 시청자의 호응과 함께 높은 화제성을 끌었다. 이후에도 KBS2 '옥탑방의 문제아들', MBC '라디오스타' 등 지상파와 라디오를 넘나들며 활동 스펙트럼을 넓혀왔다.

티엔엔터테인먼트와 함께하는 2026년 새해 행보도 활발하다. 지난 8일 정규 편성으로 돌아온 JTBC '강연배틀쇼 사(史)기꾼들'의 MC로 합류해 시청자들을 만나고 있다. 활동 영역을 넓혀온 강지영이 티엔엔터테인먼트의 지원 아래 향후 어떠한 행보를 밟아갈지 기대가 커지고 있다.

한편, 강지영이 합류한 티엔엔터테인먼트에는 이영자, 김숙, 홍진경, 라미란, 정지소, 붐, 도경완, 오상진 등 국내 최정상급 방송인들이 대거 소속되어 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
