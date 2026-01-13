이효리♥이상순, 눈 맞추고 달달.."둘이 사귀냐고, 좋아하면 안되냐"

기사입력 2026-01-13 17:49


이효리♥이상순, 눈 맞추고 달달.."둘이 사귀냐고, 좋아하면 안되냐"

[스포츠조선 김소희 기자 가수 이효리와 이상순이 달달한 부부애를 자랑했다.

13일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루'에는 이효리, 이진아, 토마스쿡이 게스트로 출연해 청취자들과 만났다.

이날 이효리는 남편 이상순과 함께 '또 왜 그래' 라이브 무대를 앞두고 설렘을 감추지 못했다. 이상순은 "이 노래를 효리 씨와 공식적으로 부르는 건 처음 아니냐"고 물었고, 이에 이효리는 "맞다. 원래 이상순, 오지은 씨가 부른 곡인데 사실 싸우는 노래다. 싸워서 '또 왜 그러냐'고 따지는 내용"이라며 "제 취향이다. 까칠하게 한번 불러보자"며 너스레를 떨었다.

곧이어 두 사람은 라이브 무대를 선보였고, 달달한 분위기 속에서 안정적인 가창력과 호흡을 자랑했다. 특히 서로의 눈을 맞추며 부부다운 케미스트리를 보여줘 보는 이들의 미소를 자아냈다.
이효리♥이상순, 눈 맞추고 달달.."둘이 사귀냐고, 좋아하면 안되냐"
무대가 끝난 뒤 이효리는 "청취자분이 '둘이 사귀나 보다'라고 하신다"며 웃음을 터뜨린 뒤, 이상순에게 "저 좋아하냐"고 장난스럽게 물었다. 이에 이상순은 망설임 없이 "네"라고 답하며 훈훈함을 더했다. 그는 "좋아한다. 좋아한다고 말도 못 하냐"며 "리허설 때는 효리 씨가 이런 표정을 안 지었는데, 갑자기 이런 표정을 지어서 노래를 까먹을 뻔했다"고 덧붙여 폭소를 안겼다.

한편 이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'48세 미혼' 전현무, 선우용여에게 혼쭐났다..."진실한 여자 만나라"

2.

구혜선, 논문 표절 의혹 나오기도 전에 '1% 표절률' 직접 인증..."응원에 감사"

3.

박나래, 산부인과 대리처방 강요?…'미혼' 전 매니저 "내 진료 데이터 더러워져" 울분[SC이슈]

4.

“여배우도 튜브 잘라 쓰네” 이영애, 쌩얼에 스킨케어 비법까지 공개

5.

'흑백요리사' 안유성 명장, 알고보니 광주 '백만장자'였네 "1700평, 땅값만 340억원" 고백

연예 많이본뉴스
1.

'48세 미혼' 전현무, 선우용여에게 혼쭐났다..."진실한 여자 만나라"

2.

구혜선, 논문 표절 의혹 나오기도 전에 '1% 표절률' 직접 인증..."응원에 감사"

3.

박나래, 산부인과 대리처방 강요?…'미혼' 전 매니저 "내 진료 데이터 더러워져" 울분[SC이슈]

4.

“여배우도 튜브 잘라 쓰네” 이영애, 쌩얼에 스킨케어 비법까지 공개

5.

'흑백요리사' 안유성 명장, 알고보니 광주 '백만장자'였네 "1700평, 땅값만 340억원" 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

"이악물고 준비했다"는 오지환. 손목에 '보물 1호' 시계가 없네? "내 부적이자 자부심인데…" [인천공항포커스]

2.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

3.

"손흥민 영입 실패, 내 인생 최대 실수" 클롭, '알론소 파격 경질' 레알 마드리드 차기 사령탑 1순위 급부상

4.

"오늘만 살자" 이악물고 돌아왔다! KIA에 美日 통산 95승 느낌의 투수가 있다…'ML 도전' 생각있나요?

5.

'역대 최강' 일본 어이없어 쓰러질 지경! "한국-일본, 중국보다 아래다" 中 충격 주장에..."우린 유럽파 소집도 안 했어" 정면 반박

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.