이효리♥이상순, 눈 맞추고 달달.."둘이 사귀냐고, 좋아하면 안되냐"

13일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루'에는 이효리, 이진아, 토마스쿡이 게스트로 출연해 청취자들과 만났다.
이날 이효리는 남편 이상순과 함께 '또 왜 그래' 라이브 무대를 앞두고 설렘을 감추지 못했다. 이상순은 "이 노래를 효리 씨와 공식적으로 부르는 건 처음 아니냐"고 물었고, 이에 이효리는 "맞다. 원래 이상순, 오지은 씨가 부른 곡인데 사실 싸우는 노래다. 싸워서 '또 왜 그러냐'고 따지는 내용"이라며 "제 취향이다. 까칠하게 한번 불러보자"며 너스레를 떨었다.
곧이어 두 사람은 라이브 무대를 선보였고, 달달한 분위기 속에서 안정적인 가창력과 호흡을 자랑했다. 특히 서로의 눈을 맞추며 부부다운 케미스트리를 보여줘 보는 이들의 미소를 자아냈다.
무대가 끝난 뒤 이효리는 "청취자분이 '둘이 사귀나 보다'라고 하신다"며 웃음을 터뜨린 뒤, 이상순에게 "저 좋아하냐"고 장난스럽게 물었다. 이에 이상순은 망설임 없이 "네"라고 답하며 훈훈함을 더했다. 그는 "좋아한다. 좋아한다고 말도 못 하냐"며 "리허설 때는 효리 씨가 이런 표정을 안 지었는데, 갑자기 이런 표정을 지어서 노래를 까먹을 뻔했다"고 덧붙여 폭소를 안겼다.