[공식입장]'불화설'→'태도 논란' 킬리안 음바페 침묵 깼다…'패배 24시간 경질' 알론소 경질 "자신감 줘서 감사"

레알 마드리드는 깜짝 결단을 내렸다. 사비 알론소 감독을 경질했다. 구단은 13일(이하 한국시각) '알론소 감독과 상호 합의로 계약을 해지하기로 했다'고 발표했다. 후임으로는 스페인 국가대표 수비수를 지낸 알바로 아르벨로아 레알 마드리드 2군(카스티야) 감독을 선임했다.
알론소 감독은 선수 시절 레알 마드리드에서 5년 동안 활약했다. 레버쿠젠(독일)을 지휘하며 2023~2024시즌 독일 분데스리가 무패 우승을 일구는 등 지도자로서도 능력을 인정받았다. 알론소 감독은 지난해 여름 카를로 안첼로티 감독의 후임으로 레알 마드리드의 지휘봉을 잡았다. 2028년 6월까지 3년 계약했다. 하지만 불과 반년 만에 물러나게 됐다. 알론소 감독은 레알 마드리드 사령탑으로 공식 34경기에서 24승4무6패를 기록했다. 레알 마드리드는 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가에서 14승3무2패(승점 45)로 2위에 랭크돼 있다. 하지만 지난달 셀타 비고와의 홈 경기에서 0대2 충격패했다. 맨시티(잉글랜드)와의 유럽챔피언스리그(UCL) 대결에서도 1대2로 역전패했다. 더욱이 12일 치른 스페인 슈퍼컵 결승에서 '라이벌' FC바르셀로나에 2대3으로 패하며 지휘봉을 내려놓게 됐다.
사진=REUTERS 연합뉴스
사진=REUTERS 연합뉴스
문제는 여기서 끝이 아니라는 평가다. 영국 언론 BBC는 '알론소 감독이 스페인 슈퍼컵 결승전을 앞두고 음바페와 전술 문제로 언쟁을 벌였다. 다음 날에는 플로렌티노 페레스 회장과도 의견 충돌이 있었다'고 보도했다.
또 다른 영국 언론 데일리메일은 '알론소 감독은 스페인 슈퍼컵에서 패한 뒤 24시간도 되지 않아 해임됐다. 그는 최근 몇 주 동안 선수들과의 불화설로 압박을 받고 있었다'고 했다.
놀랍게도 음바페가 가장 빠르게 반응했다. 데일리메일은 '음바페는 알론소 감독 경질 뒤 가장 먼저 침묵을 깼다'고 했다. 음바페는 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 두 사람이 포옹하는 사진을 공유하며 '짧았지만 플레이하고 배울 수 있어서 즐거웠다. 첫날부터 자신감을 주셔서 감사하다. 축구에 대한 명확한 아이디어를 갖고 있던 감독님으로 기억하겠다. 행운을 빈다'고 했다.
음바페는 알론소 감독 체제에서 25경기를 뛰었다. 29골-5도움을 기록하며 맹활약했다. 하지만 태도 문제가 있었다. 데일리메일은 '스페인 슈퍼컵 뒤 알론소 감독은 선수단에게 명예를 지키기 위해 와달라고 했다. 하지만 음바페는 문제를 제기하며 손을 공중으로 들어 올리는 모습이 목격됐다'고 덧붙였다.