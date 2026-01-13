권유리, 심리스릴러 연극 'THE WASP' 주연 발탁…英작품 韓초연, 무대 오랜만에 복귀 [고재완의 컬처&]

[고재완의 컬처&] 배우 권유리가 심리 스릴러 연극 'THE WASP(말벌)'을 통해 또 한 번의 연기 변신에 나선다.

권유리가 출연을 확정 지은 연극 'THE WASP(말벌)'은 20년 만에 재회한 두 고교 동창생 '헤더'와 '카알라'의 이야기를 다룬 2인극으로, 2015년 영국 런던 햄스테드 극장에서 초연되어 호평을 받은 바 있으며 이번 무대는 한국 초연이라는 점에서 뜨거운 기대를 모으고 있다.

권유리는 빈곤의 굴레가 이어지는 삶의 풍파 속에서 거친 생존을 이어가는 '카알라' 역을 맡아, 인물 내면의 균열을 섬세한 연기로 그려내며 관객들에게 숨 막히는 심리 서스펜스를 선사할 예정이다.

특히 권유리는 지난해 개봉한 심리 파괴 스릴러 영화 '침범'에서 어릴 적 트라우마로 인해 기억을 잃은 특수 청소 업체 직원 '김민'으로 분해, 기존 이미지와는 결이 다른 어두운 감정선과 몰입도 높은 연기로 관객들에게 강렬한 인상을 남겼으며, 연극으로는 2020년 '앙리할아버지와 나' 이후 오랜만에 복귀하는 만큼 더욱 뜻깊은 의미를 지닌다.

이처럼 영화, 드라마, 예능, 연극 등 무대와 장르를 가리지 않고 폭넓게 도전적인 행보를 펼치는 권유리가 이번에는 또 어떠한 모습으로 관객들을 사로잡을지 관심이 집중된다.

한편, 권유리의 새로운 얼굴이 담길 연극 'THE WASP(말벌)'은 오는 3월 8일부터 4월 26일까지 세종 S씨어터에서 공연된다.
