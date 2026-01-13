'전참시' 아노 시호 편 등장 K뷰티 제품, 온라인 검색량 4배 폭증…日톱모델의 힘? [고재완의 K-ShowBIZ]
[고재완의 K-ShowBIZ] MBC '전지적 참견 시점'(이하 전참시) 그리고 일본 톱모델 야노 시호의 힘은 대단했다.
지난 10일 전파를 탄 '전참시'의 야노 시호 에피소드에 등장한 한 제품이 폭발적인 관심을 모으며 온라인 검색량이 폭증한 것.
이날 방송에서는 야노 시호와 딸 추사랑의 한국 일상이 공개됐다. 야노 시호는 한국인 매니저 서주은 씨와 차량으로 이동하며 서로 다른 언어에도 불구하고 밝은 분위기 속에서 대화를 이어갔다. 서주은 매니저는 "제가 다 알아듣지 못해 깊은 얘기를 못 나누는 게 아쉽다"며 고민을 털어놨지만, 두 사람은 번역기를 활용해 차근차근 소통하며 훈훈한 케미를 보여줬다.
이동 중 야노 시호는 매니저에게 새해 목표를 물었고, 매니저는 "언니랑 사랑이랑 다 같이 재미있게 일하고 싶다"고 답했다. 이에 야노 시호는 "회사에서 매출 1등 찍기"라며 특유의 당당한 포부를 드러냈다.
한식 애호가로 잘 알려진 야노 시호는 딸과 매니저를 데리고 간장게장 맛집을 찾았다. 장갑을 낀 오른손이 아닌 왼손으로 게장을 집어 먹는 모습에 스튜디오에서는 웃음이 터져 나왔다.
화보 촬영 일정으로 한국을 찾은 야노 시호는 현장에 도착하자마자 눈빛이 달라지며 프로페셔널한 모델의 면모를 유감없이 발휘했다. 엄마와 같은 모델을 꿈꾸는 추사랑 역시 촬영장을 찾아 존경의 시선을 보냈다.
스튜디오 패널들은 한국과 일본의 촬영 분위기 차이에 대해 질문했고, 야노 시호는 "일본은 아침에 오니기리를 준비해 주고, 한국은 김밥이다. 일본은 촬영 후 스태프와 모델이 함께 도시락을 먹는다"고 설명했다. 이에 이영자는 "우리는 다 끝나고 같이 먹지는 않는다"며 문화 차이에 놀라워했다.
이어 이영자가 손가락으로 원을 그리며 급여 차이에 대해 묻자, 야노 시호는 "한국이 2~3배 더 좋다"고 솔직하게 밝혀 현장을 술렁이게 했다.
이가운데 잠깐 등장한 한 K-뷰티 제품은 온라인 검색량이 전월 동기 대비 4배 이상 증가했다고 알려져 화제를 모으고 있다. 리쥬란코스메틱의 '리쥬란 포어 타이트닝 겔마스크'가 그 주인공. 방송 직후 SNS와 포털을 중심으로 제품 관련 언급과 검색이 빠르게 확산됐다.
파마리서치 관계자는 "셀럽의 실제 관리 루틴이 공개되는 '전지적 참견 시점'을 통해 '리쥬란 포어 타이트닝 겔마스크'가 소개되면서 온라인 검색량이 크게 증가하고 소비자 관심도 확산되고 있다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
