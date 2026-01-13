정형돈, 새벽 들이닥친 '의문의 도둑들' 정체 알고 경악..."자는걸 지켜봤다고?"

기사입력 2026-01-13 13:17


정형돈, 새벽 들이닥친 '의문의 도둑들' 정체 알고 경악..."자는걸 지…

[스포츠조선 김수현기자] '정승제 하숙집'에서 정승제의 아성에 도전하는 수학 전공생들의 공습이 시작된다.

14일(수) 저녁 8시 방송되는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '인생 때려잡기: 정승제 하숙집'(이하 '정승제 하숙집')은 8회에서는 하숙생들이 처음으로 자유시간을 즐기는가 하면, 수학 전공생들이 정승제를 상대로 '수학 강연 배틀'에 나서는 모습이 펼쳐진다.

이날 새벽, 하숙집 반지하 방에 사는 정형돈은 의문의 도둑들(?)이 인기척을 내자 소스라치게 놀란다. 꿀잠 중이던 그는 "우이씨, 뭐야!"라며 벌떡 일어나고, 잠시 후 방 창문을 통해 자신을 내려다보던 도독들의 정체가 하숙생 민서와 세민임을 확인하자 "연예인이 자는 걸 지켜보고 있었던 거냐?"며 소름 돋는다는 반응을 보인다.


정형돈, 새벽 들이닥친 '의문의 도둑들' 정체 알고 경악..."자는걸 지…
이에 민서와 세민은 조심스럽게 "저희 외출 좀 해도 되냐?"며 허락을 구하는데, 처음으로 자신들만의 자유시간을 갖게 된 하숙생들이 어떤 특별한 하루를 보낼지 궁금증이 쏠린다.

그런가 하면, 조용한 하숙집에는 민서의 친구가 깜짝 방문해 정승제를 놀라게 한다. 특히 수학 전공자라는 민서의 친구는 자신이 '일타강사' 정승제보다 더 잘하는 분야가 있다며 도발하고, 여기에 하버드 수학과 휴학생인 동현까지 가세해 갑작스레 '수학 강의 배틀'이 시작된다.


정형돈, 새벽 들이닥친 '의문의 도둑들' 정체 알고 경악..."자는걸 지…
정승제는 두 전공자의 도전에 "자, 오디션을 시작하도록 하겠다"며 흔쾌히 응한다. 직후 이들은 수학 지식이 '1'도 없는 정형돈을 가르치는 미션에 돌입하는데, 정형돈은 점차 몰입하더니 "와, 이거 흥미진진한데"라면서 입을 떡 벌린다.

급기야 그는 벌떡 일어나 "캬~, 나를 일으켜 세우네, 수학으로!"라며 정승제와 격한 포옹을 나눈다. 정형돈에게 수학의 매력을 일깨워준 이가 누구일지, 정승제는 수학 전공자들에 맞서 '일타강사'의 명성을 지킬 수 있을지 폭풍 관심이 쏠린다.

티캐스트 E채널 '정승제 하숙집' 8회는 14일(수) 저녁 8시 방송된다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

권상우, 혀 짧은 발음 흉내 내는 피오에 욕설.."이 새X 엔터테이너 맞네"

2.

'86세' 박근형, 故이순재 마지막 부탁 공개..그리움에 뭉클 ('라스')

3.

'논란 후 -40kg' 현주엽, 아들은 정신과 치료까지 "나 때문에 힘들어해" ('아빠하고')

4.

"뉴진스 마음 한 켠에"…다니엘, 미련 가득? 눈물만 남긴 라방[SC이슈]

5.

SM은 끝까지 'No.1', 보아는 미련없이 '반품'…같은 이별, 다른 온도[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

권상우, 혀 짧은 발음 흉내 내는 피오에 욕설.."이 새X 엔터테이너 맞네"

2.

'86세' 박근형, 故이순재 마지막 부탁 공개..그리움에 뭉클 ('라스')

3.

'논란 후 -40kg' 현주엽, 아들은 정신과 치료까지 "나 때문에 힘들어해" ('아빠하고')

4.

"뉴진스 마음 한 켠에"…다니엘, 미련 가득? 눈물만 남긴 라방[SC이슈]

5.

SM은 끝까지 'No.1', 보아는 미련없이 '반품'…같은 이별, 다른 온도[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

LG전 대충격 7사사구 9실점 → "너무 쪽팔려 은퇴 결심, 부모님 지인들까지도 다 응원오신 날" → 하지만 이 날이 계기였다

2.

[U-23 아시안컵]'이것이 식사마 매직' 베트남, '슈팅 26개'사우디 1-0 꺾고 3연승 '100% 승률'로 8강行…일본 피했다!

3.

"충격 받았다" 54승 삼성 출신 특급 에이스, 감독 말실수에 퇴출 위기라니

4.

일본 떨고있나. 최강 미국 35홈런 중견수 WBC 참가 확정. 외야수 4명 홈런이 150개라니

5.

2년 15억 포기했는데 미계약 위기. 그런데 2년 42억원을 뿌리칠 수 있다고? KBO 최고 포수가 태풍을 몰고온다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.