임시완, 장도연에 연락처 물어봤다 "코드 잘맞아, 사석에서 보고싶었다"

13일 공개된 유튜브 'TEO 테오' 예능 '살롱드립'에는 "좌sm 우블랙레이블이 보좌하는 대단한 녀석"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
이날 장도연은 넷플릭스 '장도바리바리'에 출연했던 임시완과의 일화를 언급하며 "너무 고맙게도 연락처를 물어봐줬다"고 마지막 기억을 떠올렸다.
이에 임시완은 "대화를 나눴을 때 서로 맞는 코드를 찾은 것 같았다"고 회상했고, 장도연은 "맞다. 정말 잘 맞았다"고 공감했다.
이어 장도연이 "연락을 잘 받는 편이냐"고 묻자, 임시완은 "사실 잘 받지도 못한다. 답장을 못 한 카톡 창이 몇백 개 이상"이라며 "요즘 생활이 좀 그렇다. '연락을 해야 하는데'라고 생각해서 스케줄표에 '며칠 안에 연락하기'라고 적어놓지만, 밀려서 연락을 하게 된다"고 솔직하게 말했다.
그는 또 "답을 못할 거면 안 읽어놔야 아직 수행하지 못한 미션이 있다고 판단할 수 있다. 생일 축하 인사도 아직 밀려있다. 진짜 죄송하다"면서도 "답장하는 데 시간을 쓰면 일상이 진행이 안 된다"고 덧붙였다.
장도연은 이를 듣고 "너는 안 읽으면 안 읽었지, 읽었으면 정석대로 답장할 스타일"이라고 정리했다.
또한 임시완은 자신이 빈말을 잘 못하는 성격임도 밝혔다. 그는 "'장도바리바리' 이후 누나와 사석에서 한 번 보고 싶었지만, 제 스케줄이 맞지 않았다. 그렇다고 허공에 떠도는 말처럼 '언제 보자'고는 할 수 없지 않냐"고 말했다. 이어 "홍콩에서 누나에게 먼저 연락이 와서 '잘됐다, 저녁에 한 번 볼까' 했는데, 제가 한국으로 급히 돌아가야 하는 일정이 생겨 연락이 끊겼다"며 미안한 마음을 전했다.
장도연은 "연락하다가 갑자기 안 할 수도 있지 않냐. 근데 한참 후에 네가 연락해서 '이러이러해서 못했다'라고 하더라. 정말 확실한 친구구나라고 느꼈다"고 떠올렸다.
임시완은 "(홍콩에서) 안 보기 위해 답장을 일부러 안 한 게 아니다. 그때 비행기를 알아보고 정신이 없었다"고 설명하며 상황을 정리했다.