박나래 논란 속..선우용여 "잘 나간다고 막 나가면 안돼, 남에게 피해주지 마라" 일침
[스포츠조선 김수현기자 데뷔 61년차 배우 선우용여가 이세희에 '뼈 있는 조언'을 전했다.
13일 방송된 JTBC '혼자는 못 해'에서는 찜질만 고수 선우용여와 찜질방 투어로 포문을 열었다.
요새 대세인 이세희에 선우용여는 "너는 요새 잘나가는 애라고 들었다. 예쁘다고. 근데 잘나간다고 막 나가면 안된다. 잘나간다고 막하면 안된다"라 따끔하게 충고했다.
선우용여는 "내가 연기 철칙이 있다. 시간 엄수다. 나는 61년 평생 알람을 해 본 적이 없다"라고 자신있게 말했다.
이어 "내가 연기자 생활할 때 'NG 내지 않을 것'도 있다. 상대 배우가 감정을 잡았을 때 내가 NG를 내면 감정이 깨지지 않냐. 그래서 그 두가지를 철저히 지켰다
왜냐면 너무 힘들게 살았기 때문에"라며 울컥해 목이 메었다. 급기야 눈시울이 붉어져 휴지를 찾기도 했다.
선우용여의 갑작스러운 눈물에 모두가 당황했다. 그는 "옛날에 고생했던 생각이 나는 거다. 비가 오나 눈이 오나. 다 지나가보면 남한테 피해 안주고..."라고 했다.
그는 "건강하게 재밌게 살면 된다"라며 덕담을 해달라는 이수지에는 "넌 너무 잘하고 있다. 난 네 팬이다"라면서도 "근데 영상을 보진 못했다"라 해 웃음을 자아냈다.
