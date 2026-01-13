황보라 "임신확률 0.01%에도 태어난 첫째…둘째는 더 난관→조기 폐경 징후·비용부담, 그래도 포기NO"(보라이어티)

[스포츠조선 고재완 기자 '김용건 며느리' 황보라가 간절히 둘째 아이를 원하고 있지만 생각처럼 쉽지 않은 모양이다.
황보라는 13일 자신의 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에 '선생님... 저 임신 가능할까요?ㅣ시험관 앞두고 마주한 충격 진단, 42세에 둘 째 준비하는 이유'라는 제목의 영상을 공개했다.
영상에서 황보라는 42세에 둘째를 준비하며 난임 치료 과정에서 들었던 '충격 진단'과 현실적인 고민을 솔직하게 털어놨다. 특히 "임신 확률이 0.01%"라는 말을 들었다고 밝히며, 1년간 총 4번의 시도를 했지만 모두 실패했던 경험을 공개해 시청자들의 마음을 무겁게 했다.
그는 "2022년부터 아이를 준비했다"며 검사 과정에서 말도 안 되는 수치가 나왔고, 그때 들은 임신 확률이 "0.01%"였다고 전했다. 이후 1년 동안 네 번을 거쳤지만 결국 모두 실패했다고 덧붙였다.
또 황보라는 난임 치료의 '현실'도 짚었다. 그는 "국가에서 난임에 대해서 정책을 많이 열어줘 보장이 많아졌다"는 취지로 말하며, 예전보다 지원이 확대된 점을 언급했다. 하지만 곧이어 "PRP 시술 자체는 비급여"라고 설명하며 1회 비용이 50만원이라고 밝혀 비용 부담을 현실적으로 드러냈다. 황보라는 "비용의 압박감을 받을수록 '이번엔 꼭'이라는 간절함이 더 커진다"고 토로했다.
의료진과의 상담 과정에서는 나이와 건강 리스크에 대한 설명도 이어졌다. 42세인 황보라에게 의료진은 평균 폐경 연령을 "만 51세"로 언급하며, 현재처럼 여성호르몬 수치가 낮은 상태가 이어질 경우 향후 골다공증 등 건강 리스크가 높아질 수 있다고 설명했다. 이에 따라 약을 복용하는 이유를 '난포 성장을 위해서'와 '본인 건강을 지키기 위해서' 두 가지로 정리해 안내했다.
영상 후반부에서 황보라는 시술을 마치고 나오는 길, 난임 치료의 체감 고통과 감정의 무게를 그대로 드러냈다. 그는 "겁을 먹을 정도는 아닌데, 난포 채취할 때보다 좀 더 아픈 느낌"이라며 PRP 시술 후기를 전했고, 긴 대기와 반복되는 과정에 대해 "시작도 안 했는데 벌써 지치고 힘들다"고 말했다. 그러면서도 "일도 하고 아이도 키우는 상황이라 최소 6개월은 이렇게 해야 하는데 계속할 수 있을지가 걱정"이라고 현실적인 부담을 털어놨다.
그럼에도 황보라는 멈추지 않겠다고 했다. 그는 "이번 달은 난포가 하나도 생성되지 않았고 최악인 것 같다"며 컨디션 저하와 '이게 욕심인가'라는 자책까지 내비쳤지만, "일단 시작한 거 포기하지 않을 거다"라며 의지를 다졌다. 끝으로 "10일 후, 2주 후 기대를 해봐야 할 것 같다"고 말하며 다음 시간을 기다렸다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com