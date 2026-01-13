"내 사단 건드리는지마!" 비니시우스도 참은 알론소, 피트니스 코치 문제로 레알 마드리드와 '대충돌'→결국 경질

레알 마드리드와 사비 알론소 감독이 전격 결별했다. 레알 마드리드는 13일(이하 한국시각) '알론소 감독과 상호 합의로 계약을 종료하기로 결정했다'며 '알론소는 레알의 레전드로서 우리 구단의 가치를 대변해왔기에 모두에게 사랑과 존경을 영원히 받을 것이다. 레알은 언제나 그의 고향일 것이다. 헌신적인 노력에 감사하며, 새로운 삶에도 행운이 가득하길 바란다'고 밝혔다.
충격적인 발표였다. 알론소 감독은 지난해 6월 레알 마드리드 지휘봉을 잡았다. 계약기간은 3년. 알론소 감독은 레알 마드리드의 레전드 출신이자, 차세대 명장으로 많은 주목을 받았다. 알론소 감독은 2022년 10월 독일 분데스리가 레버쿠젠의 지휘봉을 잡아, 창단 첫 우승을 이끌었다. 그것도 무패우승이었다. 알론소 휘하 아래 레버쿠젠은 무려 51경기 무패 신화를 썼다.
카를로 안첼로티 감독 이후 새로운 시대를 준비하던 레알 마드리드는 많은 클럽들의 러브콜을 받던 알론소 감독을 전격적으로 영입했다. 알론소 감독이 보여준 전술적 역량을 팀에 더하겠다는 생각이었다. 하지만 입지는 불안했다. 첫 무대였던 클럽월드컵에서 우승에 실패한데 이어, 리그에서도 '라이벌' 바르셀로나에 밀렸다. 그 사이 선수단과의 불화설은 끊임없이 제기됐다. 자유로운 분위기가 익숙했던 선수들은 규율을 강조한 알론소 감독과 사사건건 부딪혔다.
로이터연합뉴스
알론소 감독은 지난달 셀타 비고에 0대2로 충격패를 당한데 이어, 맨시티와의 유럽챔피언스리그에서도 패하며 경질설에 휘말렸다. 이후 연승을 달렸지만, 12일 바스렐로나와의 슈퍼컵에서 2대3으로 패하며 돌아올 수 없는 다리를 건넜다. 특히 이날 킬리안 음바페와 전술 문제로 언쟁을 벌인 것이 세상에 알려졌다.
결국 레알 마드리드는 긴급 회의를 열었다. 시즌 전반에 대한 평가부터 팀의 현재 상황, 미래 등이 종합적으로 논의됐다. 특히 코칭스태프 문제가 큰 이슈가 됐다. 마르카에 따르면, 구단 운영진인 알론소 사단의 코칭 스태프들에게 의문을 가졌고, 지네딘 지단 시절부터 함께 한 안토니오 핀투스 피트니스 코치의 기용을 주장한 것으로 알려졌다.
구단 운영진은 알론소 사단의 업무 방식에 대해 불만을 드러냈지만, 알론소 감독은 본인 사단에 변화를 주는 것만큼은 허락하지 않았다. 알론소 감독은 지금까지 커리어를 함께 한 코칭 스태프들에게 빚을 지고 있다고 느끼고 있는 것으로 알려졌다. 결국 이 충돌은 결별이라는 결과까지 이어졌다.
레알 마드리드는 불안정한 시즌을 뒤집기 위해서는 변화가 필요하다고 판단했다. 13일 마르카에 따르면, 공식 성명에서는 '상호 합의에 의한 계약 종료'라고 했지만, 실제로는 구단이 먼저 움직인 것으로 알려졌다. 구단 내부에서 주도된 결정이라는 것이다. 실제 알론소 감독은 사임하거나 자리를 떠날 생각이 전혀 없던 것으로 전해졌다.
사진=킬리안 음바페 SNS 캡처
마르카에 따르면, 알론소 감독은 구단의 연락을 받고, 상황을 이해한 것으로 알려졌다. 그는 곧바로 구단의 제안을 받아들였다. 공교롭게도 알바로 아르벨로아 감독이 새롭게 부임하며, 핀투스는 곧바로 아르벨로아 사단에 합류했다.