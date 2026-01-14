선우용여, '공개열애 2번' 전현무에 일침 "머리쓰지 말고 진실한 여자 만나라"
[스포츠조선 김수현기자 배우 선우용여가 아직 결혼을 못한 전현무에 진심어린 충고를 건넸다.
13일 방송된 JTBC '혼자는 못 해'에서는 찜질만 고수 선우용여와 찜질방 투어로 포문을 열었다.
오늘의 게스트 선우용여를 본 전현무는 "패션이 엄청나시다. 괜한 얘기가 아니라 가까이서 뵀는데 하나도 안늙으셨다"라고 감탄했고 선우용여는 "81살에 하나도 안늙었다는 얘기를 듣는다. 유튜브에서 못 봤냐. 다 나온다"라고 웃었다.
이세희는 "피부 관리를 어떻게 하시냐"라 궁금해 했고 선우용여는 "바보 같이 살면 된다"라고 털털한 비결을 전했다.
추성훈은 내가 TV로 보니까 부부가 잘 살더라. 너무 예뻐서 오늘 출연하는데 굉장히 흐뭇했다"라 칭찬했다.
이어 선우용여는 "근데 전현무는 장가를 가냐"라 물었고, "별 여자 없다. 빨리 장가 가는 게 나다. '진실한 여자' '착한 여자' 만나면 된다"라 조언했다.
그는 "얼굴은 요샌 코도 올려주지, 눈도 잘라준다. 그건 해줄 수 있지 않냐"라며 추성훈과 상반된 이야기로 웃음을 자아냈다. 얼굴은 성형을 해도 성격은 수술을 못한다는 어른의 충고.
아직 결혼을 못한 전현무에 선우용여는 "머리를 쓰지 말고 마음을 쓰고 살아라. 머리가 똑똑하니까 자꾸만 그치? 머리를 안써야 좋은 여자가 나타난다"라고 계속해서 강조했다.
