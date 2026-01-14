[공식]휘브, 7인조 재편 후 첫 컴백…본격적 도약 알린다

기사입력 2026-01-14 08:39


사진 제공=씨제스 스튜디오

[스포츠조선 정빛 기자 보이그룹 휘브(WHIB)가 데뷔 첫 미니앨범으로 완전체 컴백에 나선다.

휘브는 1월 중 첫 번째 미니앨범 'ROCK THE NATION(록 더 네이션)'을 발매하며 가요계에 컴백한다.

14일 0시 휘브의 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 'ROCK THE NATION' 발매를 알리는 커밍순 티저 영상이 공개됐다. 영상은 회색빛 도시와 파괴된 건물에 이어 노이즈 화면이 뜬 TV를 비추며 시선을 집중시켰다. 곧이어 TV 화면에 'WE ROCK THE NATION(위 록 더 네이션)'이라는 강렬한 문구와 앨범명이 차례로 나타나 앨범에 대한 궁금증을 끌어올렸다.

'ROCK THE NATION'은 휘브가 7인조로 재편 후 처음 선보이는 컴백작이다. 휘브는 지난해 11월부터 올해 1월까지 서울, 도쿄, 방콕, 오사카, 타이베이 총 5개 도시를 순회한 아시아 팬 콘서트 투어 'AnD : New Chapter(앤드 : 뉴 챕터)' 공연에서 1월 컴백 소식을 직접 발표해 글로벌 팬들의 기대감을 달군 바 있다.

지난 2023년 첫 싱글 'Cut-Out(컷-아웃)'으로 데뷔한 휘브는 'ETERNAL YOUTH : KICK IT(이터널 유스 : 킥 잇)', 'Rush of Joy(러시 오브 조이)', 'BANG OUT(뱅 아웃)'까지 다수의 싱글을 발표하며 완성도 높은 퍼포먼스와 폭넓은 음악 스펙트럼을 보여줬다. 특히 매 앨범 각기 다른 키 컬러로 다채로운 콘셉트를 표현하며 '육각형 아이돌'로서 무한한 가능성을 입증했다.

데뷔 3년 차에 접어든 올해 휘브는 첫 미니앨범으로 한층 큰 폭의 음악적 성장을 입증할 예정이다. 지난해 멤버 김준민, 이정, 원준은 Mnet '보이즈 2 플래닛'에 출연해 뛰어난 기량으로 K팝 팬들에게 깊은 인상을 남겼다. 이후 팬 콘서트 투어를 통해 완전체 시너지를 증명하며 글로벌 팬덤을 탄탄하게 다졌다.

7인조로 재정비를 마친 휘브의 본격적인 도약을 알릴 미니 1집 'ROCK THE NATION'의 발매일시를 비롯한 구체적인 정보는 추후 티저를 통해 공개될 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.