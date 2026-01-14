"피자맛이 구수하다고?"…어떤 맛이길래, 곽튜뷰 "광규형이 소개팅했을법한 '피자노포'"(전현무계획3)

기사입력 2026-01-14 10:28


[스포츠조선 고재완 기자 전현무-곽튜브가 '올드스쿨' 피자집에서 그리운 맛을 소환한다.

16일 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 14회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 창원 먹트립의 첫 끼부터 '할머니 피자'로 추억 버튼을 제대로 누른 현장이 펼쳐진다.

이날 창원에 뜬 전현무는 "여긴 맛이란 맛은 다 모여 있는 곳이다. 특히 첫 끼는 너무 가고 싶어서 벼르던 곳이다. 할머니가 도우를 기가 막히게 돌리신다"라며 '피자'를 먹자고 한다. 직후 피자 맛집에 도착한 곽튜브는 오래된 양식집 같은 분위기에 깜짝 놀라서 "형님이 과거에 소개팅 했을 법한 곳!"이라고 외친다. 그러자 전현무는 1초의 망설임도 없이 "아니지. 나보다 윗세대지! (김)광규 형~"이라며 실명을 언급해 웃음을 자아낸다.


드디어 맛집에 들어선 두 사람은 박물관급 인테리어와 직접 LP를 틀어주는 분위기에 매료된다. 이후 '피자의 근본' 슈퍼 슈프림 피자와 치즈 오븐 스파게티, 그리고 이 집만의 '킥' 메뉴인 '노포의 피자'를 주문한다. 또한 전현무는 추억의 신청곡을 요청한 뒤 갑자기 '홀 서빙'에 나선다. 전현무가 최초로 '일일 알바생'을 자처한 이유가 무엇인지 관심이 쏠리는 가운데, 주문한 피자와 스파게티가 나오자 두 사람은 한입 맛보더니 "진짜 그리웠던 맛이다", "양식인데 구수해~"라며 감탄한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.