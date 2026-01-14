"18이닝 9출루한 다음날, 쉬라고 했더니" 로버츠의 충격 증언, 프리먼을 존경하는 오타니답다

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 존경하는 인물이 프레디 프리먼이라는 데이브 로버츠 감독의 증언이 나왔다. AP연합】
프레디 프리먼. AP연합뉴스
[스포츠조선 노재형 기자MLB(메이저리그사무국) 네트워크는 지난 8일(이하 한국시각) '쇼헤이의 날(Shohei Day)'이라는 제목으로 하루종일 오타니 쇼헤이(LA 다저스) 특별 방송을 편성했다.
오타니의 등번호인 17번에 착안해 방송 날짜를 현지 시각 1월 7일로 잡고 오타니가 메이저리그에서 이룬 모든 것을 소개했다.
MLB 네트워크는 2018년 빅리그에 데뷔해 4차례 MVP를 모두 만장일치로 거머쥐고, 월드시리즈 우승도 두 차례 이끈 오타니가 다저스 이적 후 이룬 중요한 두 가지 업적으로 2024년 역사상 최초로 50홈런-50도루를 달성한 것과 지난해 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십리즈(NLCS) 4차전서 투수로 6이닝 2안타 10탈삼진 무실점으로 호투하고, 타자로 3홈런을 터뜨린 것을 꼽았다. 두 가지 모두 메이저리그 역사상 최초의 기록들이다.
오타니의 활약상을 담은 영상과 함께 데이브 로버츠 다저스 감독과 동료들의 인터뷰도 방송했다. 로버츠 감독이 오타니를 극찬하는 건 일상이지만, 이날은 특별한 내용을 소개했다.
오타니 쇼헤이는 메이저리그 역사상 처음으로 이룬 것들이 한 두가지가 아니다. UPI연합뉴스
로버츠 감독은 오타니가 가장 존경하는 선수가 동료 1루수 프레디 프리먼이라고 했다.
그는 MLB.com과의 인터뷰에서 "경외심까지는 아니지만 프레디 프리먼이 오타니가 존경하는 사람이라고 생각한다. 난 프레디가 매일 나에게 문자를 보낸다는 점에서 그렇게 말하는 것이다. 프레디가 하나의 문화를 창조했다고 생각한다. 오타니도 프리먼처럼 매일 나와 연락하고 싶어하는 사람"이라며 "오타니는 (작년 월드시리즈에서)18이닝 동안 9번 출루해 다음 날 선발등판을 하지 말라고 했는데, 절대로 받아들이지 않았다. 그는 모든 경기에 출전하려고 한다. 그래서 난 (쉬는 걸 싫어하는)프리먼이 오타니의 그 사람이라고 생각한다"고 밝혔다.
로버츠 감독이 꺼낸 18이닝 경기는 작년 다저스타디움에서 열린 토론토 블루제이스와의 월드시리즈 3차전이다. 다저스는 연장 18회까지 가는 6시간 39분의 혈전 끝에 프리먼의 끝내기 중월 솔로홈런으로 6대5로 승리하며 시리즈를 2승1패로 만들었다.
그 경기에서 오타니는 리드오프로 출전해 홈런 두 방을 포함, 4타수 4안타 5볼넷으로 9타석을 모두 출루했다. 이 또한 포스트시즌 역사상 최초의 기록이다. 그런데 오타니는 다음날 4차전 선발 등판 예정이었다.
로버츠 감독은 투수 오타니를 쉬게 하고 싶었지만, 말을 듣을 리 없었다. 다만 오타니는 4차전서 6이닝 6안타 4실점으로 패전을 안았다. 이를 두고 오타니의 승부근성과 매일 출전하려는 의지가 프리먼과 다르지 않다고 한 것이다. 그래서 오타니가 프리먼을 존경하고 있다고 단언했다.
1루수 프레디 프리먼은 1루로 출루한 상대 선수들과 많은 대화를 나눈다고 한다. AFP연합뉴스
프리먼과 관련해 줄곧 나오는 미담은 1루수로서 출루한 상대 선수와 대화하는 걸 매우 좋아한다는 것이다. 그는 "경기 중 상대 선수와 편하게 얘기할 수 있다는 건 아주 특별한 혜택"이라고 말하곤 한다. 프리먼은 메이저리그 2년차에 만난 신시내티 레즈 조이 보토와 1루에서 나눈 대화를 잊을 수 없다고도 했다.
프리먼은 메이저리그에서 가장 모범적인 동료이자 가장이라는 평가를 받는다. 호감도 100%의 선수다.