이상민, ♥10세 연하와 재혼 9개월 만에 좋은 소식..."자손·문서운 보여"

[스포츠조선 조윤선 기자 전통문화예술인이 이상민의 좋은 소식을 다시한번 예언한다.

오는 1월 15일(목) 새벽 0시에 방송되는 '괴담노트2' 4회에서는 한 무속인이 이상민을 향해 "두 가지 소원을 이룰수 있다"라며 "문서운과 자손이 보인다"라며 축하하기 시작한다.

이에 이상민은 "2025년 12월 31일, 시험관 시술을 했는데"라며 무속인의 예언에 귀기울이며 놀라운 타이밍에 나온 예언에 대해 감탄한다. 녹화일 기준 결과는 아직 알 수 없는 상황이지만, 모두가 한마음으로 좋은 소식이 들려오길 기대하며 박수를 아끼지 않았다.

이날 스튜디오에서는 아기가 태어날 시기 지켜야 할 '금기'와 관련된 이야기가 소개된다. 사람도 그렇지만 물건도 집에 잘못 드리면 큰일이 날 수도 있다며 이야기를 시작한 전통문화예술인. 특히나 아기가 태어나는 시기에 지켜야 할 금기를 어기면 큰 화를 당할 수 있다고.

태어날 손주를 위해 짠순이 사연자가 며느리의 산후조리를 위해 큰마음 먹고 고장 난 보일러를 교체한다. 그런데 출산 후 손주와 함께 돌아온 며느리가 기이한 행동을 하며 날이 갈수록 상태가 심각해져만 갔다고.


결국, 사연자는 무속인을 찾아 며느리를 살피게 되고, 입술이 다 터지고 눈이 부어 심하게 상해있던 며느리를 발견하고 보일러 때문에 문제가 있었다는 사실을 밝혀낸다.

출산 시기 보일러를 교체해 생긴 삼신의 분노로 부정한 기운이 며느리에게 갔고, 한 무속인은 "보일러는 화덕신과 같다"라며 불을 다스리는 신으로, 무속 신앙에서 집안의 재앙을 막고 복을 기원하는 역할을 하는 존재라며 설명을 덧붙인다. 결국 보일러 앞에 상을 차려 삼신할머니께 빌고 난 후 며느리는 제정신으로 돌아왔다고 설명한다.

무속인은 "아이 낳고 부정 타지 말라고 쳐놨던 금줄처럼 임신과 출산 때 물건도 잘못 들이면 큰 화가 될 수 있다"고 지적한다.

이외에도 층간 소음이 밝혀낸 기괴한 소리 '살인 소음', 파국으로 치닫게 된 며느리의 잘못된 짝사랑, 결혼만 하려면 비극이 되풀이되는 한 남자의 이야기 등 실화 괴담이 펼쳐질 '괴담노트2' 4회는 오는 1월 15일 목요일 새벽 0시 KBS Joy 채널을 통해 확인할 수 있다. 또한, 1월 17일 (토) 새벽 0시 10분 KBS Drama 채널을 통해서도 만나볼 수 있다.

