이상민, ♥10세 연하와 재혼 9개월 만에 좋은 소식..."자손·문서운 보여"

[스포츠조선 조윤선 기자 전통문화예술인이 이상민의 좋은 소식을 다시한번 예언한다.
이날 스튜디오에서는 아기가 태어날 시기 지켜야 할 '금기'와 관련된 이야기가 소개된다. 사람도 그렇지만 물건도 집에 잘못 드리면 큰일이 날 수도 있다며 이야기를 시작한 전통문화예술인. 특히나 아기가 태어나는 시기에 지켜야 할 금기를 어기면 큰 화를 당할 수 있다고.
출산 시기 보일러를 교체해 생긴 삼신의 분노로 부정한 기운이 며느리에게 갔고, 한 무속인은 "보일러는 화덕신과 같다"라며 불을 다스리는 신으로, 무속 신앙에서 집안의 재앙을 막고 복을 기원하는 역할을 하는 존재라며 설명을 덧붙인다. 결국 보일러 앞에 상을 차려 삼신할머니께 빌고 난 후 며느리는 제정신으로 돌아왔다고 설명한다.
무속인은 "아이 낳고 부정 타지 말라고 쳐놨던 금줄처럼 임신과 출산 때 물건도 잘못 들이면 큰 화가 될 수 있다"고 지적한다.
이외에도 층간 소음이 밝혀낸 기괴한 소리 '살인 소음', 파국으로 치닫게 된 며느리의 잘못된 짝사랑, 결혼만 하려면 비극이 되풀이되는 한 남자의 이야기 등 실화 괴담이 펼쳐질 '괴담노트2' 4회는 오는 1월 15일 목요일 새벽 0시 KBS Joy 채널을 통해 확인할 수 있다. 또한, 1월 17일 (토) 새벽 0시 10분 KBS Drama 채널을 통해서도 만나볼 수 있다.