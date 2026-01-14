‘48세 별세’ 故 김영대, 생전 마지막 방송..“사랑과 열정 감사” 제작진 애도 (벌거벗은 세계사)

지난 12일 방송된 tvN 예능 프로그램 '벌거벗은 세계사'에서는 세계 최초의 아이돌로 불리는 비틀즈의 삶과 음악을 조명했다. 이날 강연은 '벌거벗은 세계사'를 통해 대중음악의 흐름과 역사를 깊이 있게 풀어내며 시청자들의 호평을 받아온 고 김영대 평론가가 맡았다.
고 김영대는 비틀즈를 두고 "타임지가 선정한 20세기 가장 영향력 있는 록 뮤지션이자, 빌보드 차트 역사상 최다 1위 기록을 보유한 전설적인 그룹"이라고 소개했다. 이어 비틀즈의 탄생 비화부터 언더그라운드 밴드에서 출발해 역사상 최초의 아이돌 그룹으로 자리 잡기까지의 과정, 그리고 폭발적인 대중의 반응 속에 음악을 넘어 세계적인 문화 아이콘으로 성장한 이야기를 전했다.
또한 존 레논의 암살 사건과 암 투병 끝에 세상을 떠난 조지 해리슨을 언급하며, "현재는 폴 매카트니와 링고 스타가 현역으로 활동하며 비틀즈의 마지막 장을 이어가고 있다"고 설명했다.
강연 말미 고 김영대는 "비틀스는 대중음악이 유행가를 넘어 영원한 클래식으로 자리매김할 수 있음을 알려준 위대한 밴드라고 평가하고 싶다"라고 했다. 이어 "놀라운 소식이 있다. 최근에는 AI 기술을 통해 완성된 비틀즈의 신곡이 그래미를 수상했고, '앤솔로지 프로젝트' 역시 30주년을 맞아 '앤솔로지 4' 앨범이 새롭게 발매되는 등 비틀즈 신화는 여전히 현재 진행형"이라며 마무리해 큰 박수갈채를 받았다.
이후 제작진은 자막을 통해 "김영대 님이 마지막까지 보여주신 음악에 대한 사랑과 열정에 감사드리며, 고인의 명복을 진심으로 기원한다"는 애도의 메시지를 전했다.
한편 고 김영대는 지난해 12월 24일 세상을 떠났다. 향년 48세. 고인이 갑작스럽게 별세한 구체적인 배경은 알려지지 않았다.
김영대 평론가는 연세대학교 경영학과를 졸업한 뒤 미국 워싱턴대학교에서 음악인류학 박사학위를 받았다. 아이돌과 K팝 산업 전반, 특히 방탄소년단(BTS)의 성공 요인에 대한 깊이 있는 분석으로 활발한 평론 활동을 이어왔다.
그는 음악적 전문성을 바탕으로 '빌보드 뮤직 어워즈', '아메리칸 뮤직 어워즈', '그래미 어워즈' 등 주요 미국 대중음악 시상식의 국내 TV 중계를 진행했으며, 유튜브 채널 '김영대의 스쿨 오브 뮤직'을 운영했다. 또한 '지금 여기의 아이돌-아티스트', '더 송라이터스' 등 다수의 저서를 집필했다.