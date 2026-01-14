53세 고소영도 못 피한 노화.."슬프지만 이제는 받아들여야"

[스포츠조선 김소희 기자 배우 고소영이 노화에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

14일 유튜브 채널 '고소영'에는 '이번 편 알차다 알차! 고소영 찐템 20개 추천'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 고소영은 "제가 쓰는 물건을 궁금해하시는 댓글이 많더라"며 "그래서 제가 직접 사용해보고 잘 샀다고 생각하는 아이템, 이른바 '문신템'을 몇 가지 소개해보려고 한다"고 말문을 열었다.

가장 먼저 고소영은 목에 걸고 있던 돋보기를 소개했다. 그는 "이제 제 문신템이 됐다"며 "너무 슬픈 현실이긴 하지만 누구에게나 오는 일 아니겠냐. 이제는 그냥 받아들이려고 한다"고 말해 노화에 대한 솔직한 심경을 전했다.


이어 "예전에는 안경을 머리에 자주 올려두곤 했는데, 그러다 보니 매번 떨어뜨리게 되더라"며 "그래서 아예 목에 걸어두게 됐다. 잠깐 볼 때 쓰기에도 좋고, 기본 도수라서 굉장히 잘 보인다"고 설명했다.

또한 고소영은 자신의 애착 액세서리에 대해서도 언급했다. 그는 "사실 좋은 보석도 많이 가지고 있지만, 착용하고 외출하면 괜히 불안해진다. 계속 귀걸이가 잘 있는지 확인하게 된다"며 "나이가 들수록 이런 부분에서 부주의해지는 것 같아 슬프긴 하지만, 어쩔 수 없는 변화인 것 같다"고 솔직한 속내를 털어놨다.

한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

