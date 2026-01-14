[오피셜]화성FC, 국가대표 출신 엘리트 미드필더 김정민 영입해 중원 강화

기사입력 2026-01-14 16:24


[오피셜]화성FC, 국가대표 출신 엘리트 미드필더 김정민 영입해 중원 강…

[스포츠조선 윤진만 기자차두리 감독이 이끄는 화성FC가 대한민국 국가대표 출신 미드필더 김정민을 영입하며 중원을 보강했다.

금호고 출신 김정민은 일찍이 한국 축구의 미래로 불리며 '엘리트 코스'를 밟아온 특급 자원이다. 오스트리아 클럽 잘츠부르크와 리퍼링을 거쳐 강원FC, 부산 아이파크, FC안양, 그리고 최근까지 제주 SK에서 활약하며 프로 무대에서 경쟁력을 입증했다.

특히 김정민은 다양한 연령별 대표팀을 거쳤다. U-17 대표팀 22경기, U-20 대표팀 19경기, U-23 대표팀 7경기 등 연령별 대표팀을 두루 거치며 엘리트 선수로서의 입지를 다졌다. 특히 2018년 자카르타팔렘방 아시안게임에서는 주축 미드필더로 활약하며 금메달을 목에 걸었고, 2019년에는 파울루 벤투 감독의 부름을 받아 성인 국가대표팀(A매치) 데뷔전까지 치른 바 있다.

김정민은 넓은 시야와 정교한 킥 능력을 갖춘 테크니션이다. 후방에서 전방으로 한 번에 연결하는 날카로운 킬패스와 좌우 전환 패스가 트레이드 마크다.

화성은 김정민의 합류로 빌드업 체계를 더욱 견고히 하는 것은 물론, 상대 밀집 수비를 파훼하는 창의적인 공격 루트를 확보하게 됐다. 감각적으로 경기를 조율하는 김정민의 스타일이 팀 전반에 안정감을 불어넣을 것으로 보인다.

김정민은 "개인적인 목표와 더불어 팀에서의 목표를 크게 잡고 팀에 오게 되었다. 그만큼 더 간절하게 노력하고 준비해서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 잘 준비하겠다"라고 입단 소감을 밝혔다.

메디컬 테스트와 입단 절차를 모두 마친 김정민은 즉시 팀 훈련에 합류해 다가오는 시즌을 준비하고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“최소 5억·회차당 3000만 요구” 박나래, 한 달 만에 입 열었다

2.

윤영미, 속옷 안 입었는데 상의 펄럭..“서비스예요”

3.

임현식, 농약 사고로 쓰러진 뒤 또 위기…"급성 심근경색 재발 위험"

4.

정우성, 연기 논란 이어 여론조작 의혹까지.."맘카페 바이럴 사실 아니다"

5.

[SC현장] "덱슬기 넘는 수영장 신"..'솔로지옥5', 덱스도 놀란 '테토녀' 전쟁 (종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

아.. 53세 이른 나이에.. '롯데 우승멤버' 김민재 코치 별세

2.

이대호가 직접 밝힌 '깜짝' 대만행 비하인드 "부산까지 찾아온 감독님 부탁…차마 거절못해" [인터뷰]

3.

중국은 한국처럼 창피하게 안 가! "무조건 이겨서 8강"…한국 발밑에 두더니, 정신 상태까지 '중무장'

4.

사이판 → 한국 → 플로리다 → 오키나와 죽음의 일정 피했다 "감사합니다"

5.

'이대론 누굴 만나도 승리 장담 못한다' '부끄러운 조별리그 통과' 이민성호, U-23 아시안컵 8강 상대 중국-호주? 오늘 밤 10시30분 결정된다

스포츠 많이본뉴스
1.

아.. 53세 이른 나이에.. '롯데 우승멤버' 김민재 코치 별세

2.

이대호가 직접 밝힌 '깜짝' 대만행 비하인드 "부산까지 찾아온 감독님 부탁…차마 거절못해" [인터뷰]

3.

중국은 한국처럼 창피하게 안 가! "무조건 이겨서 8강"…한국 발밑에 두더니, 정신 상태까지 '중무장'

4.

사이판 → 한국 → 플로리다 → 오키나와 죽음의 일정 피했다 "감사합니다"

5.

'이대론 누굴 만나도 승리 장담 못한다' '부끄러운 조별리그 통과' 이민성호, U-23 아시안컵 8강 상대 중국-호주? 오늘 밤 10시30분 결정된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.