임현식, 농약 사고로 쓰러진 뒤 또 위기…"급성 심근경색 재발 위험"

[스포츠조선 김준석 기자 배우 임현식이 최근 건강 상태와 삶에 대한 생각을 솔직하게 전한다.
오늘(14일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 배우 임현식이 최근 건강 상태 등 근황을 전한다.
임현식이 딸과 함께 등장하자 스튜디오가 술렁였다. MC 현영이 딸을 향해 "너무 미인이시다. 배우 느낌이 있다. 누구를 닮은 거냐?"며 미모에 감탄을 금치 못했고, 이에 임현식은 "나를 닮은 것"이라고 답해 웃음을 안겼다.
한편, 임현식은 최근 건강 상태를 이야기하며 "지난가을부터 입맛이 없고 어지럼증이 있어 병원을 찾았다. 검사 결과 혈액순환이 원활하지 않아 '급성 심근경색'이 재발할 위험이 있다고 해 무섭게 들렸다"고 밝혀 주위를 놀라게 했다. 이어 임현식은 급성 심근경색 예방을 위해 "심장 스텐트 시술을 했다"고 덧붙였다. 임현식 딸은 당시 상황을 전하며 "아빠가 갑자기 살이 빠지고 기력이 떨어지면서 얼굴빛도 너무 안 좋아 주변에서 걱정을 많이 했다"며 "지금은 건강을 다시 찾으시고 살도 많이 찌셨다"고 전해 모두를 안심시켰다.
임현식은 집 근처 뒷산에 나란히 안치된 어머니와 아내의 묘소를 찾아 80년 인생을 회고하는 시간을 가졌다. 나무 그루터기에 걸터앉아 두 묘소를 바라보며 "모든 욕심을 내려놓고 인자한 노인이 되어 어머니를 뵈러 가겠다"며 삶의 끝자락을 향한 생각을 밝혔다. 이를 들은 MC 현영이 임현식 딸에게 "이런 이야기를 들으면 마음이 많이 아프실 것 같다"고 묻자, 딸은 "최근 이런 말씀을 종종 하시는데, 듣고 싶지 않아서 회피할 때도 있다. '아빠가 벌써 그런 연세가 되셨나?' 싶은 마음이 든다"며 울컥했다.
그런가 하면, 임현식은 80대 나이에도 일을 이어가고 싶은 마음을 드러내 눈길을 끌었다. 임현식은 "연기도 더 하고 싶고, 날 불러주는 곳이 있다면 계속 일을 하고 싶다. 그리고 동료들과 함께 나와 같은 노인들의 이야기를 다루는 프로그램도 해보고 싶다"고 밝히며 오래 현역으로 활동하고 싶은 바람을 전해 뭉클함을 더했다.
앞서 지난 5일 방송된 MBN '바디인사이트'에 출연한 임현식은 농약을 뿌리다가 의식을 잃은 적도 있다고 밝힌 바 있다.
임현식은 "사과나무를 소독하기 위해 마스크를 쓰고 소독하던 중, 갑자기 어지럼증이 찾아왔다. 머리가 뻐근해지면서 느낌이 묘했다"라고 설명했다. 이어 "동네 사람들이 쓰러진 나를 발견해 119에 신고해 응급실에 갔다. 동네 사람들 덕분에 살아났다"라며 이웃들에게 고마움을 전했다.