‘IQ 204’ 13세 백강현, 과학고 자퇴후 옥스퍼드대 불합격 “주저앉아 울었다”

[스포츠조선 김소희 기자 SBS '영재발굴단'에 출연했던 백강현 군이 만 12세의 나이로 옥스퍼드 대학교 컴퓨터과학과 입학에 도전했지만 아쉽게도 고배를 마셨다.
그러나 곧 다시 마음을 다잡았다. 백강현 군은 "훌훌 털고 일어나겠다. 의미있는 도전이었고 많은 것을 배웠다"며 "여기서 멈추지 않겠다. 응원해주신 모든 분들께 감사드린다"고 전했다.
이에 대해 백강현 군은 "직접 UCAS 담당자와 옥스퍼드 대학교 입학처에 국제전화를 걸고 이메일도 보냈다"며 "옥스퍼드 측에서 어린 저 한 사람을 위해 매우 친절하게 최선을 다해 주고 있어 감사한 마음을 꼭 전하고 싶다"고 말했다. 또 "9월 말 이전에는 결과가 나올 것으로 예상돼 초조한 마음으로 기다리고 있다"고 덧붙였다.
그러면서 "나이 문제로 규정과 법을 바꿀 수 없어 정식 UCAS ID가 발급되지 않더라도 입학처 담당자분들께 깊이 감사드릴 것"이라며 "만약 ID가 발급된다면 10월 23일 시험을 치르고, 시험을 잘 봐 인터뷰 초대를 받게 되면 12월 초~중순 사이 면접을 보게 된다"고 설명했다.
한편 2012년생인 백강현 군은 2016년 SBS '영재발굴단'에 출연하며 뛰어난 두뇌와 귀여운 외모로 큰 화제를 모았다. 당시 지능검사 결과 수학·음악·언어 등 다방면에서 최우수 수준이라는 평가를 받았으며, 만 3세 5개월 당시 웩슬러 기준 IQ 164, 멘사 기준 IQ 204로 측정됐다.
이후 2023년 서울과학고등학교에 입학했으나 한 학기 만에 자퇴 소식을 전해 파장을 일으켰다. 당시 백강현 군의 부친은 자퇴 배경에 학교 폭력이 있었다고 주장한 바 있다.