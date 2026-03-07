최화정, 앞치마만 100만 원↑…명품 못지 않은 패션 "나에겐 외출복"

|
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최화정이 앞치마도 패션으로 만들었다.
이에 제작진은 "잘 어울린다. 선배 앞치마 물어보는 사람들이 많다"고 언급했고 최화정은 "앞치마 별게 없다. 앞치마를 한번 가져와보겠다"고 앞치마를 한가득 가져왔다.
제작진은 "저 갈색은 기억난다"며 최화정이 홍진경의 유튜브 채널에 출연했을 당시 외출복으로 입은 앞치마를 언급했다. 당시 홍진경의 집에 방문한 최화정은 갈색 도트 무늬 앞치마를 입고 그 위에 코트를 걸쳐 화제가 됐다.
26만 8,000원짜리 꽃무늬 앞치마를 본 제작진은 "옥류관같다"고 장난쳤고 최화정은 "이태리여자 같지 않냐"고 깜짝 놀라 웃음을 안겼다.
19만 원이 넘는 철사로 고정하는 앞치마도 최화정에겐 패션이 됐다. 최화정은 "여기다 만약 가죽코트를 입으면 패션이 되지 않겠냐. 우리가 스카프도 민망해서 얼굴에 못 매다가 지디가 하고 나서 편하게 하고 다니지 않냐. 패션은 충돌과 조화"라고 패션 소신을 밝혔다.
대략 100만 원이 넘는 앞치마들을 소장하고 있는 최화정은 앞치마를 고르는 기준에 대해 "고를 때는 제일 만만해서 후루룩 빨아서 툭툭 말려서 입을 수 있는 게 너무 좋다. 무거우면 생각보다 잘 안 입는다. 그런데 손님이 오거나 내 기분을 위해 예쁜 것도 기분전환이 된다"고 밝혔다.
