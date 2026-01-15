[공식]이민정, 첫 음악 예능 MC 도전…'1등들' 이끈다

기사입력 2026-01-15 09:39


[공식]이민정, 첫 음악 예능 MC 도전…'1등들' 이끈다
사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자 MBC '1등들' 이민정이 생애 첫 음악 예능 MC에 도전한다.

2026년 2월 첫 방송되는 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들'은 M.net '슈퍼스타K', SBS 'K팝스타', MBC '위대한 탄생', M.net '보이스코리아', JTBC '싱어게인', TV CHOSUN '내일은 국민가수', SBS '우리들의 발라드' 등 모든 방송사들의 음악 오디션 1등들만 모여서 '1등 중의 1등'을 뽑는 오디션 끝장전이다.

대한민국을 강타했던 수많은 음악 오디션에서 치열한 경쟁률을 뚫고 최후의 1등을 차지한 가수들이 모여 펼치는 차원이 다른 오디션 끝장전이 기대된다.

이런 가운데 '1등들'을 이끌어 갈 MC가 공개돼 이목을 집중시킨다. 그 주인공은 '1등들'을 통해 생애 첫 음악 예능 MC에 도전하는 배우 이민정이다.

이민정은 다양한 작품에서 눈부신 미모, 탄탄한 연기력으로 많은 사랑을 받았다. 특히 최근에는 유튜브 개설을 통해 그동안의 이미지와 반전되는 소탈하고 편안한 매력을 발산하며 큰 화제를 모았다. 실제 오디션 프로그램 마니아인 이민정과 '1등들'의 조합은 더할 나위 없다는 반응이다.

이민정의 MC 합류와 함께 '1등들'에 과연 어떤 '1등 가수'들이 합류할지도 궁금증을 유발한다.

'1등 가수'들의 자존심을 건 역대급 무대가 펼쳐질 MBC '1등들'은 오는 2월 중 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! "손흥민 당장 토트넘 돌아와" 메시(39세, 맨시티), 선수 경력 첫 EPL 진출 가능성 점화..."요구 연봉 지불 가능"

2.

'아시아 호랑이' 한국 어디로 갔나...'대망신' 하룻강아지 다됐다, 중국 또또또 무시 "우즈벡이 더 무서워"

3.

무려 23년 차인데, "배찬승 공 무섭다. 더 무서운 건…" 돌아온 우승청부사의 원픽, "최대 이변은 김현수"

4.

[오피셜] 토트넘 미쳤다, 잉글랜드 국가대표 하이재킹 대성공! 완전 영입 완료..."정말로 토트넘에 오고 싶었다"

5.

세계 최강팀에서 뛰는 기분은? "너무 좋고요. 한번도 계약 후회한적 없어요"[사이판 인터뷰]

