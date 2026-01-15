[공식]이민정, 첫 음악 예능 MC 도전…'1등들' 이끈다
|사진 제공=MBC
[스포츠조선 정빛 기자 MBC '1등들' 이민정이 생애 첫 음악 예능 MC에 도전한다.
2026년 2월 첫 방송되는 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들'은 M.net '슈퍼스타K', SBS 'K팝스타', MBC '위대한 탄생', M.net '보이스코리아', JTBC '싱어게인', TV CHOSUN '내일은 국민가수', SBS '우리들의 발라드' 등 모든 방송사들의 음악 오디션 1등들만 모여서 '1등 중의 1등'을 뽑는 오디션 끝장전이다.
대한민국을 강타했던 수많은 음악 오디션에서 치열한 경쟁률을 뚫고 최후의 1등을 차지한 가수들이 모여 펼치는 차원이 다른 오디션 끝장전이 기대된다.
이런 가운데 '1등들'을 이끌어 갈 MC가 공개돼 이목을 집중시킨다. 그 주인공은 '1등들'을 통해 생애 첫 음악 예능 MC에 도전하는 배우 이민정이다.
이민정은 다양한 작품에서 눈부신 미모, 탄탄한 연기력으로 많은 사랑을 받았다. 특히 최근에는 유튜브 개설을 통해 그동안의 이미지와 반전되는 소탈하고 편안한 매력을 발산하며 큰 화제를 모았다. 실제 오디션 프로그램 마니아인 이민정과 '1등들'의 조합은 더할 나위 없다는 반응이다.
이민정의 MC 합류와 함께 '1등들'에 과연 어떤 '1등 가수'들이 합류할지도 궁금증을 유발한다.
'1등 가수'들의 자존심을 건 역대급 무대가 펼쳐질 MBC '1등들'은 오는 2월 중 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
