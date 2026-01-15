'쇼미12' 지코-크러쉬 "우리는 한 몸, 장르에 국한되지 않아"
|Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회가 15일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 지코, 크러쉬가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.15/
[스포츠조선 정빛 기자 Mnet '쇼미더머니12' 지코-크러쉬가 자신감을 드러냈다.
지코와 크러쉬은 15일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회에서 "한 몸처럼 팀워크가 좋다"라며 "한 장르에 국한되지 않을 것"이라고 했다.
Mnet '쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'의 열두 번째 시즌이다. 최효진 CP는 "되게 멋있는 프로듀서분들과 괜찮은 참가자분들과 재밌는 시즌 준비했다"고 소개했다.
약 4년 만에 돌아오는 새 시즌인 만큼 뜨거운 열기 속, 역대 최다 지원자, 최다 회차, OTT 플랫폼 확장이라는 변화를 통해 한층 확장된 스케일을 예고하고 있다. 무엇보다 지코-크러쉬, 그레이-로꼬, 제이통-허키 시바세키, 박재범-릴 모쉬핏까지, 역대급으로 평가받는 초호화 프로듀서 라인업이 완성되면서 관심이 더욱 집중되고 있다.
먼저 팀별로 강점과 목표를 전했다. 지코는 "저희 둘 다 여러 장르를 넘나드는 아티스트다. 한 장르에 국한되지 않게끔, 이 사람이 가지고 있는 포텐을 최대한으로 보여주려고 한다. 이 프로그램을 통해 대중과 팬에 다 전달되기 때문에, 양쪽 다 만족할 수 있게끔 하겠다"고 했다.
이어 크러쉬는 "지코 프로듀서와 계속 준비하면서 작업도 많이 하다 보니, 한 몸처럼 팀워크가 좋다. 그런 점이 매 라운드를 거치면서, 참가자분들과의 팀워크와 호흡에도 큰 기여를 하는 것 같다"고 자부했다.
'쇼미더머니12'는 15일 오후 9시 20분 Mnet과 티빙을 통해 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
