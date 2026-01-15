'쇼미12' 박재범-릴 모쉬핏 "'쇼미' 왜 멋있는지 다시 알려줄 것"

'쇼미12' 박재범-릴 모쉬핏 "'쇼미' 왜 멋있는지 다시 알려줄 것"
Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회가 15일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 릴 모쉬핏, 박재범이 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.15/

[스포츠조선 정빛 기자 Mnet '쇼미더머니12' 박재범-릴 모쉬핏이 팀 목표를 전했다.

박재범과 릴 모쉬핏은 15일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회에서 "음악을 넘어서 저희가 좋아하는 문화가 왜 멋있는지 다시 한 번 알려주고 싶다"라고 했다.

Mnet '쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'의 열두 번째 시즌이다. 최효진 CP는 "되게 멋있는 프로듀서분들과 괜찮은 참가자분들과 재밌는 시즌 준비했다"고 소개했다.

약 4년 만에 돌아오는 새 시즌인 만큼 뜨거운 열기 속, 역대 최다 지원자, 최다 회차, OTT 플랫폼 확장이라는 변화를 통해 한층 확장된 스케일을 예고하고 있다.

무엇보다 지코-크러쉬, 그레이-로꼬, 제이통-허키 시바세키, 박재범-릴 모쉬핏까지, 역대급으로 평가받는 초호화 프로듀서 라인업이 완성되면서 관심이 더욱 집중되고 있다.

먼저 팀별로 강점과 목표를 전했다. 박재범은 "저랑 릴 모쉬핏이 취향이 같다. 같이 할 때 케미가 좋다. 친해서 재밌고 즐겁다. 웃을 일이 많다. 계산적으로 하는 것보다 저희 정신과 태도, 생각하는 멋을 보여주는 게 목표다"고 했다.

릴 모쉬핏은 "재범이 형과 안지 오래돼서 즐겁게 촬영하고 있다. 또 한 가지 목표는 이 음악, 음악을 넘어서서 저희가 좋아하는 문화가 왜 멋있는지 다시 한 번 알려주고 싶다"라며 "그리고 '쇼미더머니'가 왜 멋있는 프로그램인지 다시 소개하고 싶다"고 밝혔다.

참가자 폭이 넓은 만큼, 글로벌 예선에 대한 궁금증도 생긴다. 박재범은 "언어가 달랐다. 자기 나라의 문화나 전통을 의상으로 표현하신 분들도 많았다. 그래서 신선했고, 저한테는 파격적이었다"고 말했다.


'쇼미더머니12'는 15일 오후 9시 20분 Mnet과 티빙을 통해 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

