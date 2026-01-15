'쇼미12' 그레이-로꼬 "우승은 목표, 모두가 만족할 만한 작업물 나와"
|Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회가 15일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 로꼬, 그레이가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.15/
[스포츠조선 정빛 기자 Mnet '쇼미더머니12' 그레이-로꼬가 팀 목표를 밝혔다.
그레이와 로꼬는 15일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회에서 "목표는 우승"이라고 했다.
Mnet '쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'의 열두 번째 시즌이다. 약 4년 만에 돌아오는 새 시즌인 만큼 뜨거운 열기 속, 역대 최다 지원자, 최다 회차, OTT 플랫폼 확장이라는 변화를 통해 한층 확장된 스케일을 예고하고 있다.
무엇보다 지코-크러쉬, 그레이-로꼬, 제이통-허키 시바세키, 박재범-릴 모쉬핏까지, 역대급으로 평가받는 초호화 프로듀서 라인업이 완성되면서 관심이 더욱 집중되고 있다.
먼저 팀별로 강점과 목표를 전했다. 그레이는 "다른 팀과 마찬가지로 저희도 오래됐다. 대학생 때 만나서, 회사도 같은 회사고, 크루도 같고, 방송도 같이 하게 됐다. 오래 맞춘 합이 있어서 눈빛만 봐도 뭘 원하는지 안다. 그게 음악에 나올 것 같다. 4년 만에 프로그램을 하는데, 저희도 기다렸었다"고 털어놨다.
로꼬는 "우승을 무조건 목표로 해야 할 것 같다. 그래야 보시는 분들도 재밌게 보실 것 같다. 저는 참가자 출신이니, 참가자 분들을 누구보다 잘 이해할 수 있다. 모두가 만족할 만한 작업물이 나올 것 같다. 그럼 사람들이 의도를 더 잘 느끼실 수 있을 것"이라고 전했다.
심사 기준으로는 그레이가 "책임감으로 하는 것 같다. 참가자분들이 많은 것을 걸고 쇼에 참여하는 만큼, 하나하나 놓치지 않으려 한다. 진심을 다해 하고 있다. 최대한 객관화해서 보려고 하지만, 저희 취향이 다 다르기 때문에 많은 분이 이해하시도록 하려고 한다"고 덧붙였다.
'쇼미더머니12'는 15일 오후 9시 20분 Mnet과 티빙을 통해 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
