'쇼미12' 허키 시바세키-제이통 "처음이라 헝그리 정신 있어, 우리 합류로 더 재밌어졌다"
|
|
|Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회가 15일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 허키 시바세키, 제이통이 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.15/
[스포츠조선 정빛 기자 Mnet '쇼미더머니12' 허키 시바세키와 제이통이 새로 합류하게 된 소감을 밝혔다.
허키 시바세키와 제이통은 15일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회에서 "둘 다 처음이라 헝그리 정신이 있다"라며 "저희가 참여해서 더 재밌을 거라 믿는다"라고 했다.
Mnet '쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'의 열두 번째 시즌이다. 약 4년 만에 돌아오는 새 시즌인 만큼 뜨거운 열기 속, 역대 최다 지원자, 최다 회차, OTT 플랫폼 확장이라는 변화를 통해 한층 확장된 스케일을 예고하고 있다.
무엇보다 지코-크러쉬, 그레이-로꼬, 제이통-허키 시바세키, 박재범-릴 모쉬핏까지, 역대급으로 평가받는 초호화 프로듀서 라인업이 완성되면서 관심이 더욱 집중되고 있다.
허키 시바세키는 "둘 다 처음이라 헝그리 정신이 있다. 프로그램에 민폐가 안 되도록 열심히 하겠다"고 했고, 제이통은 "아무래도 처음 하는 형태다. 허키 형과 작업을 많이 하기는 했는데, 전화도 잘 안 받는 불확실함 속에 있다. 그 가운데 강력한 무언가 나올 것 같다"고 자신했다.
새로 합류한 만큼, 프로그램에 어떤 영향을 미쳤을 지에도 질문이 나왔다. 허바 시바세키는 "그전에 어떤 분위기였는지 모르겠는데, 제 개인적인 관점에서 보면 더 재밌는 것 같은데 그렇게 믿고 싶다. 저희가 참여함으로 더 재밌을 것이라 믿는다"며 너스레를 떨었다.
'쇼미더머니12'는 15일 오후 9시 20분 Mnet과 티빙을 통해 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.