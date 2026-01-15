'쇼미12' 릴 모쉬핏 "그루비룸 아닌 새 이름? 새 브랜드 필요했다…자아실현하는 새 놀이터"
[스포츠조선 정빛 기자 Mnet '쇼미더머니12' 릴 모쉬핏이 이름을 바꾼 이유를 설명했다.
릴 모쉬핏은 15일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회에서 "새로운 브랜드를 만들어야겠다고 생각했다"라고 했다.
Mnet '쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'의 열두 번째 시즌이다. 무엇보다 지코-크러쉬, 그레이-로꼬, 제이통-허키 시바세키, 박재범-릴 모쉬핏까지, 역대급으로 평가받는 초호화 프로듀서 라인업이 완성되면서 관심이 더욱 집중되고 있다.
특히 그루비룸이 아닌 새 이름 릴 모쉬핏으로 나와, 눈길을 끈다. 릴 모쉬핏은 "새로운 이름과 브랜드를 만들어야 겠다고 생각한다. 그루비룸으로 들려드릴 수 있는 음악이 한정적이고, 자아 실현하는 놀이터가 새로 있었으면 했다. 그게 잘 맞아 떨어져서 이 프로그램에 나오고 있다. 그런 음악과 태도로 임하고 있다"고 말했다.
이어 "재범이 형과 안지 오래돼서 즐겁게 촬영하고 있다. 또 한 가지 목표는 이 음악, 음악을 넘어서서 저희가 좋아하는 문화가 왜 멋있는지 다시 한 번 알려주고 싶다"고 밝혔다.
참가자 폭이 넓은 만큼, 글로벌 예선에 대한 궁금증도 생긴다. 박재범은 "언어가 달랐다. 자기 나라의 문화나 전통을 의상으로 표현하신 분들도 많았다. 그래서 신선했고, 저한테는 파격적이었다"고 답했다.
'쇼미더머니12'는 15일 오후 9시 20분 Mnet과 티빙을 통해 첫 방송된다.
