'쇼미12' 박재범 "예전처럼 힙합 찾지 않아, '센 척·플렉스' 선입견에 대중성 꺾인 듯"

[스포츠조선 정빛 기자 박재범이 현재 힙합의 대중성에 대해 진단했다. '
박재범은 15일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회에서 "예전만큼 힙합 찾지 않는다"라며 "센 척이나 플렉스 같은 선입견도 있는 것 같다"라고 했다.
Mnet '쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'의 열두 번째 시즌이다. 무엇보다 지코-크러쉬, 그레이-로꼬, 제이통-허키 시바세키, 박재범-릴 모쉬핏까지, 역대급으로 평가받는 초호화 프로듀서 라인업이 완성되면서 관심이 더욱 집중되고 있다.
일각에서는 장르의 흐름이 꺾였다는 의견도 있다. 박재범은 "예전만큼 힙합을 듣거나, 찾지는 않는 것 같다. 여러 가지 이유가 있다고 생각한다. K팝 완성도가 높아지면서, 경계선이 많이 없어진 것 같다. 랩은 진입장벽이 낮으니까, 조금만 연습하면 흉내낼 수 있어서 가벼워진 느낌이 있다. '애들 놀이'처럼 느낄 수도 있다. 센 척이나 플렉스처럼 잘못된 선입견이 있는 것 같다. 그러면서 대중성이 꺾인 것 같다"고 짚었다.
이어 "대중성을 노리는 것보다, 진정성을 보여드리면 '이게 진짜고 힙합이구나'라는 것을 느낄 수 있을 것 같다. 그리고 장르의 부활을 바라니 저희가 나온 것이다. 그리고 새로운 얼굴들도 많다"고 덧붙였다.