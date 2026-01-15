'쇼미12' 지코, 대형 스포일러…"기억나는 참가자? 떨어졌다"
Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회가 15일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다.
[스포츠조선 정빛 기자 지코가 기억 나는 '쇼미더머니12' 참가자를 꼽았다.
지코는 15일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회에서 "기억 나는 참가자는 떨어졌다"라고 했다.
Mnet '쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'의 열두 번째 시즌이다. 무엇보다 지코-크러쉬, 그레이-로꼬, 제이통-허키 시바세키, 박재범-릴 모쉬핏까지, 역대급으로 평가받는 초호화 프로듀서 라인업이 완성되면서 관심이 더욱 집중되고 있다.
지코는 기억나는 참가자로 "기억나는 참가자는 떨어졌다"라고 말해 웃음을 샀다. 그러면서 장르의 흐름이 꺾였다는 일각의 의견에 대해서는 "힙합이 유행에 민첩하기도 하고, 한국 힙합이 3~4개월 주기로 바뀌는 것 같다. 빠른 속력으로 형태를 바꾸고 있다"고 짚었다.
그러면서 "그 안에서도 자기 색깔을 가지고 있는 아티스트는 고유의 성질이 안 바뀐다는 것을 보여준다. 힙합은 가지각색으로 있지만, 하나의 코어는 흔들리지 않는다"고 강조했다.
'쇼미더머니12'는 15일 오후 9시 20분 Mnet과 티빙을 통해 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
