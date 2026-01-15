'쇼미12' 크러쉬 "힙합 대중화 매개는 '쇼미', 그 진정성으로 참여"
|Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회가 15일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 크러쉬가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.15/
[스포츠조선 정빛 기자 Mnet '쇼미더머니12' 크러쉬가 힙합을 사랑하는 마음을 드러냈다.
크러쉬는 15일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회에서 "힙합이 대중적으로 접근할 수 있었던 매개는 '쇼미더머니''라며 "진정성으로 참여했다"라고 했다.
Mnet '쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'의 열두 번째 시즌이다. 무엇보다 지코-크러쉬, 그레이-로꼬, 제이통-허키 시바세키, 박재범-릴 모쉬핏까지, 역대급으로 평가받는 초호화 프로듀서 라인업이 완성되면서 관심이 더욱 집중되고 있다.
특히 '쇼미더머니'가 힙합의 대중화를 이끌었고, 시즌마다 '겁', 'N분의 1', 'VVS', '회전목마' 등 다수의 메가 히트곡을 탄생시켜온 만큼, 이번 시즌에 대한 큰 기대가 쏠린다.
크러쉬는 "힙합이 대중적으로 접근할 수 있었던 매개가 '쇼미더머니'였다는 것은 누구도 부정할 수 없다"며 운을 뗐다.
이어 "저희가 참여한 계기도 그런 게 아닐까 싶다. 한국 힙합을 사랑하는 한 사람으로, 좀 더 뭔가 도움이 될 수 있을 만한 진정성으로 마음을 모였다. 제작진도 하나가 돼서 준비하고 있다. '쇼미더머니'를 통해 한국 힙합이 보는 시청자들 마음에 닿을 수 있도록 노력하겠다. 장르 음악을 떠나서, 힙합을 사랑하는 사람들의 서사들을 교류하고 싶다"고 바랐다.
'쇼미더머니12'는 15일 오후 9시 20분 Mnet과 티빙을 통해 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
