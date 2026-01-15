'쇼미12' 그레이 "방송 시간, 앞으로 당겨졌다…보고 주무시면 될 듯"

기사입력 2026-01-15 11:59


'쇼미12' 그레이 "방송 시간, 앞으로 당겨졌다…보고 주무시면 될 듯"
Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회가 15일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 그레이가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.15/

[스포츠조선 정빛 기자 Mnet '쇼미더머니12' 그레이가 편성 시간을 강조했다.

그레이는 15일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회에서 "오후 11시에서 오후 9시 20분으로 편성이 당겨졌다"라며 "보고 주무시면 될 것 같다"라고 했다.

Mnet '쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'의 열두 번째 시즌이다. 무엇보다 지코-크러쉬, 그레이-로꼬, 제이통-허키 시바세키, 박재범-릴 모쉬핏까지, 역대급으로 평가받는 초호화 프로듀서 라인업이 완성되면서 관심이 더욱 집중되고 있다.

심사 기준으로는 그레이가 "책임감으로 하는 것 같다. 참가자분들이 많은 것을 걸고 쇼에 참여하는 만큼, 하나하나 놓치지 않으려 한다. 진심을 다해 하고 있다. 최대한 객관화해서 보려고 하지만, 저희 취향이 다 다르기 때문에 많은 분이 이해하시도록 하려고 한다"고 말했다.

그러면서 "프로그램 방영 시간이 오후 11시에서 9시 20분으로 당겨졌더라. 보고 주무시면 될 것 같다. 본방사수 부탁드린다"고 했다.

'쇼미더머니12'는 15일 오후 9시 20분 Mnet과 티빙을 통해 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

포미닛 허가윤, 친오빠 유품 정리하며 오열 "일만 하다 갑자기 떠나, 내 삶도 변해"

2.

故 이재명 성우, '둘리' 고길동 아저씨와 눈물의 이별...오늘(15일) 1주기

3.

손민수♥임라라, 쌍둥이 출산 후 대량 출혈..."살인사건 현장 같았다"

4.

현주엽, 논란 후 약 없인 잠 못 자는 삶…"정신과 약 하루 20알·체중 40kg 급감"

5.

손담비 "시부모랑 연락 無, 내게 관심 없다"..시월드 스트레스 제로

연예 많이본뉴스
1.

포미닛 허가윤, 친오빠 유품 정리하며 오열 "일만 하다 갑자기 떠나, 내 삶도 변해"

2.

故 이재명 성우, '둘리' 고길동 아저씨와 눈물의 이별...오늘(15일) 1주기

3.

손민수♥임라라, 쌍둥이 출산 후 대량 출혈..."살인사건 현장 같았다"

4.

현주엽, 논란 후 약 없인 잠 못 자는 삶…"정신과 약 하루 20알·체중 40kg 급감"

5.

손담비 "시부모랑 연락 無, 내게 관심 없다"..시월드 스트레스 제로

스포츠 많이본뉴스
1.

'아시아 호랑이' 한국 어디로 갔나...'대망신' 하룻강아지 다됐다, 중국 또또또 무시 "우즈벡이 더 무서워"

2.

깜짝 소식! "손흥민 당장 토트넘 돌아와" 메시(39세, 맨시티), 선수 경력 첫 EPL 진출 가능성 점화..."요구 연봉 지불 가능"

3.

무려 23년 차인데, "배찬승 공 무섭다. 더 무서운 건…" 돌아온 우승청부사의 원픽, "최대 이변은 김현수"

4.

[오피셜] 토트넘 미쳤다, 잉글랜드 국가대표 하이재킹 대성공! 완전 영입 완료..."정말로 토트넘에 오고 싶었다"

5.

복수 구단이 오퍼냈다더니…메이저리그 도전 포기하고 국내 잔류, 36세 우완투수 현실적인 선택[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.