'쇼미12' 그레이 "방송 시간, 앞으로 당겨졌다…보고 주무시면 될 듯"
|Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회가 15일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 그레이가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.15/
[스포츠조선 정빛 기자 Mnet '쇼미더머니12' 그레이가 편성 시간을 강조했다.
그레이는 15일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회에서 "오후 11시에서 오후 9시 20분으로 편성이 당겨졌다"라며 "보고 주무시면 될 것 같다"라고 했다.
Mnet '쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'의 열두 번째 시즌이다. 무엇보다 지코-크러쉬, 그레이-로꼬, 제이통-허키 시바세키, 박재범-릴 모쉬핏까지, 역대급으로 평가받는 초호화 프로듀서 라인업이 완성되면서 관심이 더욱 집중되고 있다.
심사 기준으로는 그레이가 "책임감으로 하는 것 같다. 참가자분들이 많은 것을 걸고 쇼에 참여하는 만큼, 하나하나 놓치지 않으려 한다. 진심을 다해 하고 있다. 최대한 객관화해서 보려고 하지만, 저희 취향이 다 다르기 때문에 많은 분이 이해하시도록 하려고 한다"고 말했다.
그러면서 "프로그램 방영 시간이 오후 11시에서 9시 20분으로 당겨졌더라. 보고 주무시면 될 것 같다. 본방사수 부탁드린다"고 했다.
'쇼미더머니12'는 15일 오후 9시 20분 Mnet과 티빙을 통해 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
