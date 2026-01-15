'쇼미12' 제작진 "이번 시즌 티빙과 협업, '야차의 세계'로 서사 전달"

Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회가 15일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 최효진 CP가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.15/
[스포츠조선 정빛 기자 Mnet '쇼미더머니12' 제작진이 티빙과의 협업을 자신했다.
최효진 CP는 15일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 Mnet '쇼미더머니12' 제작발표회에서 "티빙에서 '야차의 세계'로 '쇼미더머니12'의 새로운 서사를 전달할 예정이다"이라고 했다.
Mnet '쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'의 열두 번째 시즌이다. 최효진 CP는 "되게 멋있는 프로듀서분들과 괜찮은 참가자분들과 재밌는 시즌 준비했다"고 소개했다.
약 4년 만에 돌아오는 새 시즌인 만큼 뜨거운 열기 속, 역대 최다 지원자, 최다 회차, OTT 플랫폼 확장이라는 변화를 통해 한층 확장된 스케일을 예고하고 있다. 여기에 체육관 예선, 불구덩이 미션, 디스전 등 시리즈를 대표하는 미션은 계승하되, 예측 불가능한 신규 미션을 더해 긴장감을 끌어올렸다.
최 CP는 "오랜만에 방영을 하게 됐고, 제작을 하게 돼서 기획하면서 고심 많이 했다. 여덟 분의 프로듀서분들이 저희 프로그램의 첫 번째 포인트다. 음악을 잘 하는 분들이 섭외돼서, 이 아티스트분들께서 매번 열심히 임해주고 계신다. 굉장히 몸을 갈아서 작업을 하고 계신다. 매력적인 음악을 많이 들어보실 것 같다"고 귀띔했다.
이어 "참가하신 분들의 인원이 많았다. 실력도 월등하고, 다양한 매력을 가지고 계신다. 그걸 재밌게 봐주시면 좋을 것 같다"라며 "구성적인 측면이나, 어떠한 재미로 봐주실까에 대해 고민을 했다. 그래서 지역과 글로벌까지 확대해서 예선을 진행했다. 다채로운 언어의 랩도 들어볼 수 있었다. 다양한 세계의 언어로 참가자들을 소개할 수 있을 것 같다"고 짚었다.
또 "어떤 차별화를 가지고 새로운 서사를 가지고 전달할 수 있을지를 고민했다. 티빙에서만 단독에서만 공개되는 콘텐츠 '쇼미더머니12: 야차의 세계(이하 야차의 세계)'도 있다. 저희 오리지널티를 가지고 새로운 서사가 담긴 콘텐츠다"라며 "'쇼미더머니'를 다년간 진행하면서 이 프로그램이 가지고 있는 매력도 있지만, 오래 하다 보니 어떤 구조로 새로운 서사를 전할 수 있을까라는 고민이 있었다. '쇼미더머니12'가 목요일에 방송되면, '야차의 세계'는 토요일에 공개되는데, 첫 방송을 보면 이해가 되실 것이다"라며 예고했다.