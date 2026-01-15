[공식]세이마이네임, 음방 1위 찍고 첫 팬콘도 매진…기세 물올랐다
|
|
|사진 제공=인코드엔터테인먼트
[스포츠조선 정빛 기자 그룹 세이마이네임이 물오른 기세를 이어간다.
걸그룹 SAY MY NAME(세이마이네임)의 첫 팬 콘서트가 티켓 오픈과 동시에 매진을 기록하며 대세 걸그룹의 인기를 실감케 했다.
세이마이네임은 오는 2월 7일 서울 강북구 성신여자대학교 운정그린캠퍼스 대강당에서 '2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert "ATTI GIRL" in SEOUL'(2026 세이마이네임 아시아 투어 팬 콘서트 "아티 걸" 인 서울)'을 개최한다.
15일 정오 온라인 티켓예매사이트인 NOL티켓을 통해 티켓 예매가 오픈된 가운데 팬들의 뜨거운 관심 속에 2회차 공연이 초고속 전석 매진됐다.
세이마이네임이 데뷔 이후 처음 열게 된 팬 콘서트인 만큼 팬들의 기대감이 집중되고 있으며, 세이마이네임은 서울을 시작으로 이번 아시아 투어를 통해 많은 글로벌 팬들을 만날 예정이다.
세이마이네임은 세 번째 EP '&Our Vibe(앤 아워 바이브)' 컴백 활동을 활발히 이어가고 있는 가운데, 첫 팬 콘서트를 앞두고 다채롭고 완성도 높은 무대를 위해 공연 준비에 심혈을 기울이고 있다는 후문이다.
|
|
|사진 제공=인코드엔터테인먼트
세이마이네임은 이번 컴백 타이틀 'UFO(ATTENT!ON)(유에프오)'로 음악방송 첫 1위 수상을 비롯해 전작 대비 2배 이상 높은 초동 판매량을 기록하는 등 그야말로 커리어하이를 달성하며 대세 그룹으로서의 존재감을 제대로 보여주고 있다.
세이마이네임은 계속해서 음악방송과 다양한 콘텐츠 활동으로 팬들을 찾아갈 계획이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.