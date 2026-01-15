한혜진, 심각한 건강 이상 호소…"활동 못할 수도" 잔소리에 결국 병원行

15일 한혜진의 유튜브 채널에서는 '27년차 패션모델 목의 현주소'라는 제목의 영상이 게재됐다.
평소 촬영 때마다 목 통증을 호소했던 한혜진은 지인에게 전화를 걸어 목 통증을 호소했다. 한혜진은 "목 아파서 죽을 거 같다. 이제 자려고 누우면 목이 너무 아파서 두통이 온다. 귀를 타고 머리 양 옆이 찌릿찌릿하면서 잠이 안 온다. 2년 참은 거 같다. 그냥 만성통증으로 견딜 만 했는데 그러다가 두 달 전부터 갑자기 목이 안 돌아간다"며 "어릴 때 키 크다고 놀림을 하도 많이 받아서 작아 보려고 구부려서 그런 거다"고 토로했다.
"너 이랬다가 몸에 문제 생기면 활동 못하고 유튜브 못하고 아무것도 못한다. 정신 차려라. 병원에 가야 한다"는 지인의 쓴소리에 결국 병원으로 향한 한혜진. 의사를 만난 한혜진은 "저번에 너무 심하게 목 안 돌아가서 주사 맞으니 바로 돌아가더라. 시간이 지나고 자세가 구부정해지니까 다시 목이 안 돌아가기 시작했다. 아침에 일어날 때부터 뒤쪽으로 해서 통증이 너무 심하다"고 증상을 설명했다.
의사는 "통증이 재발할 수밖에 없는 게 목이 역커브 형태"라며 "손 저림이 심하진 않을 거 같다. 목 디스크로 진행되면 손 저림이 심하다. 신경이 어느 정도 눌리냐에 따라서 주사를 맞거나 수술하는 경우도 있다. 목 같은 경우는 거북목이 너무 심하다. 목이 길어서 거북목이 잘 오는 스타일"이라고 밝혔다. 다행히 퇴행성 변화가 심하지는 않은 상태라고. 의사는 한혜진에게 생활 습관을 교정하라고 조언했다.