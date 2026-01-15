'와 고환율 시대에 85명 대규모라니' 돌아온 에이스까지, NC 캠프 명단 확정
[스포츠조선 나유리 기자NC 다이노스가 24일 미국 애리조나주 투손으로 출국하며 CAMP 2 일정을 시작한다.
이번 CAMP 2에는 이호준 감독을 중심으로 코칭스태프 17명(트레이닝 코치 6명), 선수 48명 등 총 85명의 대규모 인원이 참가하며, 1월 24일부터 3월 7일까지 미국 애리조나주 투손 에넥스 필드(ANNEX FIELD)를 거점으로 41박 43일 기간 동안 진행한다.
이호준 감독과 주장 박민우는 캠프 사전 준비를 위해 21일 먼저 미국으로 출국한다.
NC는 CAMP 2 후반부에 청백전을 포함한 평가전을 통해 선수들의 실전 감각을 끌어올리고, 선수단 전반의 경기력 점검과 조직력 강화에 집중할 예정이다.
2026 CAMP 2 로고는 투손 지역의 헤리티지 중 하나인 '미국 남서부 지역 문양(Southwest Pattern)'을 모티브로 디자인됐다. 직선과 사선이 반복되는 기하학적 조형미를 통해 지역적 특성을 담았으며, 이번 캠프를 발판 삼아 더 높은 곳으로 도약하겠다는 성장의 의지를 표현했다.
2026 CAMP 2 기념상품은 기념구, 열접착 패치, 아크릴 키링 등으로 구성되며, 2월 2일 오전 10시 30분부터 라커디움 온라인과 라커디움파크 롯데백화점 창원점에서 구매할 수 있다.
한편, C팀(NC 퓨처스팀)은 대만 타이난에서 CAMP 2를 진행한다. 2월 7일부터 3월 3일까지 25박 26일 일정으로, 공필성 C팀 감독을 중심으로 코칭스태프 10명(트레이닝 코치 2명)과 선수 25명 등 총 40명이 참가한다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com
