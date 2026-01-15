장현승, 태도 논란 직접 사과 "악귀 들렸던 과거, 이제 퇴마됐다" ('문명특급')
[스포츠조선 이우주 기자 비스트 출신 장현승이 과거 태도 논란에 대해 뒤늦게 사과했다.
15일 유튜브 채널 '문명특급'에서는 '악귀 퇴마 후 장현승 근황 라이브(w. 엑소시스트 재재)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
최근 팬 소통 플랫폼으로 활발하게 팬들과 소통 중인 장현승. 재재는 과거 태도 논란이 불거졌을 당시 장현승의 사진을 공개했고 장현승은 "철딱서니가 없을 때였다. 정말 이걸 제 손으로 올렸을까? 왜 올렸을까? 싶다"고 자신의 모습에 질색했다. 재재는 "그럴 수도 있다고 생각한다"고 했지만 장현승은 "아니다. 없다"고 단호하게 말했다.
태도 논란으로 인한 비스트 탈퇴 후 군 입대를 한 장현승은 퇴폐적인 모습이 사라지고 말똥말똥해진 근황으로 모두를 놀라게 한 바 있다. 이에 재재 역시 "눈빛이 너무 맑아졌다 군대에서 무슨 일이 있었길래 퇴마가 된 거냐"고 물었고 장현승은 "거기 가면 알아서 착한 사람이 된다. 제가 군대를 늦게 가서 잘하진 못하더라도 누가 되고 싶지 않았다"고 밝혔다.
재재는 "그래서 많은 분들이 180도 바뀐 게 아니라 720도 바뀌었다고 한다. 악귀 씌였을 때 모습보다는 지금이 본인의 진짜 모습에 가깝다고 생각하냐. 지금 스스로의 상태는 완벽 퇴마냐"고 물었고 장현승은 "그런 거 같다"고 인정했다.
이후 장현승이 과거 '악귀 시절' 목격담들에 직접 사?D는 모습이 예고로 담겼다. 팬사인회에서도정색하던 장현승은 "많이 피곤하냐"는 질문에 "네"라고 답하고, "어디 아프냐"는 질문에도 "마음이 아프다"고 삐딱하게 말하던 자신의 모습에 부끄러워했다. 장현승은 "버르장머리 없다", "제가 상처를 드렸다"며 뒤늦게 사과를 했다.
