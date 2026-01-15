이진이, 엄마가 황신혜인데도 오디션 100번 "선입견 더 커"

[스포츠조선 정유나 기자 배우 황신혜가 모델 겸 배우로 활동 중인 딸 이진이에 대해 언급했다.

15일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 미모로 시대를 평정했던 '컴퓨터 미인' 황신혜와, 국내 최초로 미스 유니버스에 입상했던 미스코리아 출신 방송인 장윤정이 출연했다.

이날 황신혜의 딸 이진이가 최근 인기리에 종영된 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기'에서 열연을 펼친 것에 대한 얘기가 나왔다.

황신혜는 "엄마가 아닌 배우 선배로서 딸의 연기가 어땠느냐"는 질문에 "난 항상 제3자의 입장에서 냉철하게 얘기해주는 편이다. 어떤 때는 '왜 저렇게... 표정도 아쉽고, 옷도 왜 저렇게 입었지?'라고 얘기를 한다. (딸이)듣기 싫겠지만 돌아서는 그 말이 맞다고 생각을 한다. 딸이 제 말을 안 듣는 것 같으면서도 다 듣는다"라고 답했다.


이어 김숙이 "딸이 오디션도 많이 보러 다녔겠다"라고 말하자, 황신혜는 "엄청 봤다. 100번 넘게 본 것 같다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

이에 출연진들이 "황신혜 딸이라는 선입견도 있을 수 있고"라고 반응했다. 그러자 황신혜는 "내가 미안한 것도 있다. (엄마가 황신혜인게) 득보다는 실이 크다고 생각한다"며 "내가 처음에는 미안해 했는데, 미안해할 것도 없다. 이렇게 받아들여야 한다. 이제는 성숙해지고 단단해진 것 같아서 그게 오히려 큰 공부가 된 거다"라고 솔직하게 전했다.

