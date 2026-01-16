[인터뷰①]엔하이픈 "대상 가수다운 앨범, 이번 컴백 '칼' 갈았다"

기사입력 2026-01-16 08:00


[인터뷰①]엔하이픈 "대상 가수다운 앨범, 이번 컴백 '칼' 갈았다"
엔하이픈. 멤버 제이크, 성훈, 니키, 희승, 정원, 선우, 제이(왼쪽부터). 사진 제공=빌리프랩

[스포츠조선 정빛 기자 지난해 대상을 거머쥔 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 올 연초 다시 새 출발에 선다.

엔하이픈은 최근 서울 마포구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "대상 가수다운 앨범이다"라며 "이번 컴백에 '칼' 갈았다"라고 했다.

미니 7집 '더 신: 배니시(THE SIN : VANISH)'는 엔하이픈이 약 6개월 만에 선보이는 신보로, '죄악'을 모티브로 한 새로운 시리즈 '더 신'의 서막을 여는 작품이다. 타이틀곡 '나이프'를 포함해 총 11곡이 수록됐다.

제이는 "이번 앨범이 지금껏 냈던 모든 앨범 통틀어서 제일 만족스럽다. '나이프'라는 곡명 그대로 칼을 갈고 만든 앨범이다"고 자신감을 드러냈다. 그러면서 "콘셉트 앨범이다 보니 첫 번째부터 마지막까지 내레이션이 있고, 순서대로 시간의 흐름이 이어진다"며 "'나이프'는 도피하면서 느끼는 두려움과 추적을 표현했고, 그 안에서 짜릿함을 담았다"고 신보를 설명했다.

성훈은 "타이틀곡 '나이프'뿐만 아니라 훌륭한 수록곡들이 많다. 그리고 감사하게도 대상 세 개를 받았는데, 걸맞은 팀이 되겠다"며 "스케일도 크고, 곡들도 좋고, 미니라고 하기엔 정규 같은 스케일이다"라며 이번 앨범에 대한 자신감도 전했다.

정원은 "7개월 만의 컴백이다. 공백이 길었다. 그만큼 이번에 결과물이 좋아서 얼른 컴백하고 싶다는 마음이 컸다. 많은 관심 부탁드린다"고 인사했다. 선우 역시 "1월 컴백이라 새해를 기쁘게 시작해서 좋다. 열심히 준비했다"고 거들었다.

새로운 모습에 대한 준비도 강조했다. 희승은 "이번 앨범을 통해 새로운 모습을 보여드리기 위해 많은 것을 준비했다"고 했고, 제이크는 "완성도 높게 준비했다"고 귀띔했다.

니키 역시 "'나이프' 데모를 처음 들었을 때부터 '이번 앨범 됐다'는 생각이 들었다. 정말 뮤직비디오부터 노래, 콘텐츠 하나도 빠짐없이 모두 만족스럽다. 정말 칼을 갈고, 칼을 들고 왔다. 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.


[인터뷰①]엔하이픈 "대상 가수다운 앨범, 이번 컴백 '칼' 갈았다"
사진 제공=빌리프랩

타이틀곡 '나이프'는 다크한 분위기와 강한 타격감의 트랩 비트가 돋보이는 힙합 곡이다. 날 선 신스 사운드와 "잇츠 어 나이프(It's a Knife)"라는 후렴구가 강렬한 중독성을 자아낸다. 어떤 위협 앞에서도 굴하지 않고 맞서겠다는 자신감이 엔하이픈 특유의 파워풀한 에너지로 집약됐다.

성훈은 가사에 담긴 메시지를 짚었다. "도피에 대한 불안함도 표현했지만, 누군가에게 쫓기는 중이다"는 성훈은 "얼마든지 쫓아보라는 걸 칼에 빗대어 표현했다"며 "우리의 자신감을 보여주고 싶은 가사도 들어 있다"고 곡을 소개했다.

제이는 "콘셉트 앨범이다 보니 첫 번째부터 마지막까지 내레이션이 있고, 순서대로 시간의 흐름이 이어진다"며 "'나이프'는 도피하면서 느끼는 두려움과 추적을 표현했고, 그 안에서 짜릿함을 담았다"고 설명했다.

희승은 타이틀곡 선정 과정을 떠올렸다. "타이틀곡 후보곡들이 네, 다섯 곡 있었다"는 희승은 "궁극적으로 좋았던 건 이번 앨범 중 '나이프'였다. 업 템포의 트랙 장르인데, 힙합이면서 트렌디한 장르다. 트랙 힙합은 처음이었다. 퍼포먼스적으로도 보여드릴 게 많다고 생각했다. 저희에게 너무 잘 어울리고, 멋있는 작업물이라 인상 깊었다"며 만족감을 표했다.

니키는 제작 과정에서의 합을 강조했다. "이번 앨범은 오래전부터 이야기를 나눴다"는 니키는 " 작년 4월 미국에서 2시간 넘게 7집에 대해 어떤 장르를 하고 싶은지 얘기했다"며 "각자 하고 싶은 장르와 개성이 있었고, 타이틀곡 후보도 네다섯 곡 있었다"고 전했다. 이어 "이야기를 나누다 보니 의견이 하나로 모였다. 각자의 목표가 또렷했고, 만족스러운 앨범을 만들 수 있었던 것 같다"며 "스토리와 잘 어울리는 곡을 선곡했다고 생각한다"고 밝혔다.


[인터뷰①]엔하이픈 "대상 가수다운 앨범, 이번 컴백 '칼' 갈았다"
사진 제공=빌리프랩
대상 이후의 앨범인 만큼 각오도 분명하다. 제이크는 "개인적으로 대상을 받았기 때문에, 대상 가수다운 앨범이라 말씀드리고 싶다"고 했고, 선우는 "곡명이 '나이프'다 보니까, 뭔가 칼 갈았다는 의미면 좋겠다"고 밝혔다. 제이는 "사전 프로모션부터 치밀하게 준비한 앨범이다. 대상에 대한 대답이 될 수 있는 앨범이라 본다"고 덧붙였다.

수치적인 목표도 밝혔다. 니키는 "데뷔 이후로 이루고 싶은 소망이 빌보드 200차트에서 1위를 하고 싶다는 생각이 있다. 200차트에 들어간 적은 몇 번 있었지만, 1등은 아직 없었다. 정말 이번 앨범에 자신 있고, 대중분에게도 인정받고 싶다는 마음이 있다"고 바랐다.

엔하이픈은 16일 오후 2시 미니 7집 '더 신: 배니시'를 발매한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 캔 배기성, 18kg 폭풍감량 후 얼굴이 반쪽 "유지도 쉽지 않네"

2.

[SC이슈] 파도 파도 '의혹' 박나래, 새벽 2시까지 경찰에 억울함 호소..2차 조사 분위기 바뀔까

3.

한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

4.

테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 "전신 화상 입고 쓰러져"

5.

고현정, 여배우와 기싸움 있었다 "서로 의상까지 신경..경쟁의식 있었다"

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 캔 배기성, 18kg 폭풍감량 후 얼굴이 반쪽 "유지도 쉽지 않네"

2.

[SC이슈] 파도 파도 '의혹' 박나래, 새벽 2시까지 경찰에 억울함 호소..2차 조사 분위기 바뀔까

3.

한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

4.

테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 "전신 화상 입고 쓰러져"

5.

고현정, 여배우와 기싸움 있었다 "서로 의상까지 신경..경쟁의식 있었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 축구 치욕도 이런 치욕이 없다...2살 동생들에게 처참한 패배→일본+우즈벡은 19살, 심지어 중국도 20살 위주

2.

손흥민 5년만 젊었다면 레알 마드리드 갔을까..."SON 영입 실패 후회" 클롭 은퇴 번복 가능성 "레알행 진지하게 고려"

3.

그야말로 핵폭탄급 결정! 손흥민, 존슨 이어 텔까지 내보냅니다…판단력 흐려진 프랭크→경질 압박에 정신 못 차린다

4.

"스키장? 한번도 안가봤다" → "은퇴 4년, 아직도 150㎞ 직구 친다"…레전드 이대호가 보여준 프로의 '자격' [SC포커스]

5.

초대박! EPL 21호 한국인 프리미어리거는 김민재(첼시)? “감독이 영입 요청”→센터백 영입설 사실 확인

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.