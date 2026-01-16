지예은, 몸매 자신감 "골반라인 미치고 다리 길어, 야할까봐 레깅스 못입는다"
[스포츠조선 김소희 기자 배우 지예은이 새해를 맞아 한층 단단해진 마음가짐과 솔직한 매력을 드러냈다.
15일 유튜브 채널 '김종국 GYM JONG KOOK'에는 "지예은 아니고 짐예은… (Feat. 지예은, 호주타잔)"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김종국은 배우 지예은, 유튜버 호주타잔을 헬스장으로 초대해 근황을 나누고 함께 운동하며 유쾌한 시간을 보냈다.
이날 지예은이 등장하자마자 김종국은 그의 복장을 보고 웃음을 참지 못했다. 그는 "약수터 가듯이 하고 왔네. 바지는 진짜 약수터 갈 때 어머님들이 입는 스타일"이라며 특유의 직설 화법으로 분위기를 띄웠다. 이어 "웨이트를 하는 사람들은 보통 레깅스를 입기는 한다"고 덧붙였다.
이에 지예은은 "원래 레깅스를 입었다가 너무 '초롱이 여친' 같을까 봐"라며 SNL 캐릭터를 언급해 웃음을 자아냈다. 그러면서도 "저는 다리가 정말 예쁘다. 다리 미인이다. 근육이 없어서 길고 곧게 뻗었다"며 당당한 자기 어필로 눈길을 끌었다.
김종국은 "'짐종국'에 나온 사람들 중에 이런 스타일로 입고 온 사람은 처음이다"라며 놀라움을 표한 뒤, "입었을 때 약간 그런 느낌이 나는 분들도 있는데…"라고 말을 흐리며 조심스러운 반응을 보였다. 이어 "예은이는 귀여운 이미지다. 교회 누나 같은 느낌"이라고 수습해 현장을 웃음바다로 만들었다.
지예은은 해당 복장을 선택한 이유에 대해 "땀도 쉽게 마르고 선정적이지 않다"고 설명했다. 이에 김종국은 "혹시 누가 봤을 때 약간 선정적으로 보일 수 있지 않을까"라고 공감했고, 이를 듣던 호주타잔은 "그럼 예은 씨는 비키니 안 입냐"고 돌직구 질문을 던졌다.
지예은은 "한 번도 입어본 적 없다"고 답해 모두를 놀라게 했다. 김종국은 "비키니를 입은 상태가 아닌 거냐"고 농담을 건넸고, 지예은은 "아니다. 골반 라인 미치고 다리가 길다"면서도 "제 추구미가 확실하다. 귀여움"이라고 강조해 자신만의 이미지 철학을 분명히 했다.
