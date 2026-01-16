테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 "전신 화상 입고 쓰러져"

기사입력 2026-01-16 05:55


[스포츠조선 이게은기자 가수 테이가 태국 여행 후, 휠체어를 타고 입국했던 사연을 공개했다.

15일 '조현아의 평범한 목요일 밤' 채널에는 '세기말 발라더 총출동. 나였으면…감기를 남기고…(?) l 이기찬 테이 나윤권'이라는 영상이 공개?磯?

여행 이야기가 나오자, 나윤권은 "저는 첫 해외여행이 태국이었는데 테이 형과 다녀왔다"라고 떠올렸다. 이어 "그때 둘이 밀월 여행을 다녀왔다는 내용의 기사가 났다. 심지어 테이 형은 휠체어를 타고 입국했고, 휠체어를 내가 끌고 들어왔다"라고 말해 웃음을 안겼다. 테이는 오해의 소지가 있는 나윤권의 말에 "난 한 번도 그렇게 생각한 적 없다"라며 발끈했다.


나윤권은 "태국은 제일 더운 시간에는 현지인도 안 돌아다닌다고 한다. 근데 저희가 요트에서 바닷바람을 맞다가 더운 줄 모르고 탈의한 채 태닝을 했다. 테이 형은 잠이 들었는데, 이후 전신 3도 화상을 입었다. 돌아오는 길에 차에서 쓰러졌다"라며 당시 테이의 상황을 설명했고, 테이는 "바닷바람이 너무 시원해서 뜨거운 줄 몰랐다"라고 이야기했다.

